Il producer Sick Budd pubblica il suo primo album "Bistro!"

Esce venerdì 19 settembre ed è già disponibile in preorder “BISTRO!” (Bullz Records/Sony Music Italy), il primo progetto discografico del noto e apprezzato producer Sick Budd.

Un album che nasce dal desiderio di trasformare anni di ascolti in un suono personale e riconoscibile, che unisce il gusto per il campionamento alla grande tradizione black americana. Due sono le principali fonti di ispirazione di “BISTRO!”: la filmografia di Quentin Tarantino e l’album “Madvillainy” di Madvillain.

“Per me nel cinema c’è stato un prima e un dopo Quentin Tarantino; allo stesso modo, nella musica, c’è stato un prima e un dopo “Madvillainy” – racconta Sick Budd – I film di Tarantino sono sempre stati per me una delle rappresentazioni più vicine allo spirito del rap: ogni suo film è un collage di citazioni, rimandi, campionamenti visivi e narrativi presi dalla storia del cinema. Eppure, il risultato finale riesce a essere qualcosa di nuovo, unico, inaspettato. Lo stesso vale per “Madvillainy”: un album costruito su campionamenti di vecchi dischi, come nella miglior tradizione hip hop, ma capace di diventare un classico senza mai scendere a compromessi con il grande pubblico. “BISTRO!” nasce proprio con questo obiettivo: costruire qualcosa che potesse suonare come un “new classic”: un equilibrio tra groove vintage e beat contemporanei.”

Con questo producer album Sick Budd è pronto a lasciare il segno dopo essersi fatto strada, negli anni, grazie alle sue produzioni ricercate e a un sound riconoscibile, che affonda le sue radici nella grande tradizione della musica black: dal soul e dal jazz, ogni influenza emerge nei suoi beat con naturalezza e rispetto per la storia del genere.

