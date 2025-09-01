19.6 C
Milano
lunedì, Settembre 1, 2025
HomeBOLLATE
BOLLATE

Bollate festeggia i 100 anni di Caterina Lombardo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
59
torta.
torta.

Bollate festeggia i 100 anni di Caterina Lombardo

La citta di Bollate festeggia la sua concittadina Caterina Lombardo che il 26 agosto ha raggiunto un traguardo speciale compiendo 100 anni.

Festa-100-anni
Festa-100-anni

Ospite della Casa di riposo comunale, Caterina è stata circondata dall’affetto dei suoi numerosi parenti, accorsi per celebrarla insieme al Vice Sindaco Alberto Grassi, che ha portato i saluti e gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la città.

Originaria della Sicilia, Caterina ha trascorso gran parte della sua vita a Cassina Nuova, dove ha lavorato come sarta, diventando un volto conosciuto e stimato nel quartiere.

Il momento più emozionante della giornata è stato quando la nipote le ha donato una cornice con la foto del marito, scomparso alcuni anni fa: un gesto che ha commosso Caterina e tutti i presenti.

Alla signora Caterina vanno i più calorosi auguri e l’abbraccio sincero di tutta la comunità bollatese.

www.comune.bollate.mi.it

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Il producer Sick Budd pubblica il suo primo album “Bistro!”
Articolo successivo
“Cantautorando”, il salotto del cantautore: gli appuntamenti del 3 e del 4 settembre
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy