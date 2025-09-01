Bollate festeggia i 100 anni di Caterina Lombardo

La citta di Bollate festeggia la sua concittadina Caterina Lombardo che il 26 agosto ha raggiunto un traguardo speciale compiendo 100 anni.

Ospite della Casa di riposo comunale, Caterina è stata circondata dall’affetto dei suoi numerosi parenti, accorsi per celebrarla insieme al Vice Sindaco Alberto Grassi, che ha portato i saluti e gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la città.

Originaria della Sicilia, Caterina ha trascorso gran parte della sua vita a Cassina Nuova, dove ha lavorato come sarta, diventando un volto conosciuto e stimato nel quartiere.

Il momento più emozionante della giornata è stato quando la nipote le ha donato una cornice con la foto del marito, scomparso alcuni anni fa: un gesto che ha commosso Caterina e tutti i presenti.

Alla signora Caterina vanno i più calorosi auguri e l’abbraccio sincero di tutta la comunità bollatese.

