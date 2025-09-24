17.5 C
Milano
mercoledì, Settembre 24, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Il Lussemburgo si apre alla Grande musica con il Festival Bridges 2

Davide Falco
By Davide Falco
0
96
festival-bridges-2
festival-bridges-2

Si svolgerà dal 25 settembre al 1° ottobre il prestigioso “Festival Bridges 2” in Lussemburgo. L’evento richiama oltre venti musicisti provenienti dall’Europa e non solo, presentando un ricco programma, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea.

Nelle passate sei edizioni, il festival è stato itinerante, cambiando di volta in volta la sua ubicazione. Per questa settima edizione, gli organizzatori hanno optato per una location di gran classe: la “Sala Adenauer del Foyer Européen”. Sarà la Sala ad ospitare la kermesse densa di appuntamenti. Molti saranno gli artisti ad avvicendarsi sul palco.

Saranno molteplici eventi, dodici nell’arco dei sette giorni, per soddisfare appieno i vari gusti musicali del pubblico.

Vorrei porre l’attenzione in particolare su una data, il 30 settembre, giorno in cui a calcare il palco sarà un duo d’eccezione, formatosi nel Bel Paese. Si tratta del soprano Dominika Zamara, reduce da una lunga tournée negli Stati Uniti, due settimane nelle quali si è esibita in quattro stati del paese a Stelle e Strisce, e della pianista Ilaria Costantino.

Quest’ultima, oltre a un’intensa attività artistica nella musica da camera, è presidente e direttore artistico dell’Associazione Musicale Roberto Franceschi di Milano, dove promuove la Stagione Musicale “Invito all’Ascolto”. Proprio il 23 novembre ritroveremo questo duo nella già citata stagione milanese.

Tornando al Festival Bridges 2, questo non si limita a portare grandi nomi sul palco, ma si
divide in molte altre attività: dalle masterclass al caffè letterario e al Concorso
Internazionale di Composizione Artistes en Herbe 2025.

I presupposti ci sono tutti per vivere appieno un’esperienza immersiva nella grande musica.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

festival-bridges-2

festival-bridges-2
Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Venezia lancia la Climathon 2025 contro la crisi climatica
Articolo successivo
Prevenzione e cura delle demenze: un convegno a Vigevano
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy