Si svolgerà dal 25 settembre al 1° ottobre il prestigioso “Festival Bridges 2” in Lussemburgo. L’evento richiama oltre venti musicisti provenienti dall’Europa e non solo, presentando un ricco programma, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea.

Nelle passate sei edizioni, il festival è stato itinerante, cambiando di volta in volta la sua ubicazione. Per questa settima edizione, gli organizzatori hanno optato per una location di gran classe: la “Sala Adenauer del Foyer Européen”. Sarà la Sala ad ospitare la kermesse densa di appuntamenti. Molti saranno gli artisti ad avvicendarsi sul palco.

Saranno molteplici eventi, dodici nell’arco dei sette giorni, per soddisfare appieno i vari gusti musicali del pubblico.

Vorrei porre l’attenzione in particolare su una data, il 30 settembre, giorno in cui a calcare il palco sarà un duo d’eccezione, formatosi nel Bel Paese. Si tratta del soprano Dominika Zamara, reduce da una lunga tournée negli Stati Uniti, due settimane nelle quali si è esibita in quattro stati del paese a Stelle e Strisce, e della pianista Ilaria Costantino.

Quest’ultima, oltre a un’intensa attività artistica nella musica da camera, è presidente e direttore artistico dell’Associazione Musicale Roberto Franceschi di Milano, dove promuove la Stagione Musicale “Invito all’Ascolto”. Proprio il 23 novembre ritroveremo questo duo nella già citata stagione milanese.

Tornando al Festival Bridges 2, questo non si limita a portare grandi nomi sul palco, ma si

divide in molte altre attività: dalle masterclass al caffè letterario e al Concorso

Internazionale di Composizione Artistes en Herbe 2025.

I presupposti ci sono tutti per vivere appieno un’esperienza immersiva nella grande musica.

