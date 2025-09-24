Prevenzione e cura delle demenze: un convegno a Vigevano

Sabato 27 settembre alle ore 10 è in programma l’ incontro, nella sala convegni della diocesi di Vigevano (ingresso dal vicolo Seminario, 5)

UNA RETE INTEGRATA PER LA DEMENZA IN LOMELLINA Dalla diagnosi precoce al sostegno sul territorio: il Progetto C-FIND.

Il convegno, aperto alla cittadinanza, si prefigge di informare la popolazione sia sui servizi sanitari e socio-assistenziali presenti nella città di Vigevano e Lomellina sia sugli obiettivi raggiunti dal Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze Vigevano e Lomellina a un anno e mezzo dall’apertura.

Daniele Bosone, direttore sanitario della Nicola Allegri, coordinatore del CDCD Vigevano e Lomellina, si inizierà con una relazione del dott. Nicola Vanacore, dell’Istituto Superiore della Sanità, che evidenzierà i risultati del Progetto C-Find alla luce delle linee guida di diagnosi e trattamento nazionali. Dopo l’introduzione del dott., direttore sanitario della Fondazione Mondino , e con la moderazione del Dott., coordinatore del CDCD Vigevano e Lomellina, si inizierà con una relazione del dott., dell’Istituto Superiore della Sanità, che evidenzierà i risultati delalla luce delle linee guida di diagnosi e trattamento nazionali.

Il progetto C-Find, di cui il responsabile scientifico è il dott. Nicola Allegri, si prefigge di valutare l’impatto di una nuova struttura pubblica di diagnosi precoce e trattamento delle demenze in un’area geografica in cui era assente e come azioni di Case-Finding possano intercettare più precocemente i pazienti affetti da demenza.

A seguire la dott.ssa Alessia Rosi psicologa del CDCD Vigevano e Lomellina fornirà i dati clinici ottenuti dall’ambulatorio fin dalla sua apertura.

A seguire due relazioni sui servizi di presa in carico socio-assistenziali presenti nella città di Vigevano, progetto Ricor-Dare da parte della dott.ssa Karin Keller e l’associazione Famiglia e Alzheimer Vigevano da parte di Nadia Rodano.

Seguiranno due relazioni da parte del Prof. Alfredo Costa (Direttore della SC Neurologia del Comportamento del Mondino) e del Prof. Stefano Govoni (Università di Pavia) che si occuperanno rispettivamente delle nuove terapie in arrivo per la malattia di Alzheimer e del mondo emotivo in pazienti con patologie neurodegenerative.

L’iniziativa è organizzata da Fondazione Mondino IRCCS, Ars Medica, l’istituto superiore di Sanità e IsSalute con il patrocinio di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Diocesi di Vigevano, Ats Pavia, ASST Pavia e Comune di Vigevano.

Nel pomeriggio, presso la sede del CDCD Vigevano e Lomellina in Ars Medica in via Del Carmine 27, saranno effettuati test della memoria, per l’individuazione precoce delle malattie neurodegenerative del progetto Ricor-Dare.

