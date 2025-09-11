Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il premio Burgio “Dalla parte dei bambini”

Il premio Burgio “Università di Pavia” 2025 verrà conferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La consegna avverrà lunedì 15 settembre presso il Palazzo del Quirinale.

Istituito nel 2017 dall’Università di Pavia e dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, il Premio è intitolato al Professor Roberto Burgio, Maestro della Pediatria Italiana, fondatore della Scuola pediatrica pavese, strenuo difensore dei diritti dei bambini. Il Premio Burgio nasce con l’intento di onorare la memoria di colui che è unanimemente considerato il fondatore della pediatria italiana, non solo per i suoi straordinari contributi scientifici e clinici, ma anche per la capacità di trasmettere ai suoi allievi un modello di medicina caratterizzato da rigore, umanità e attenzione al bambino e alla sua famiglia.

L’articolo 31 della Costituzione sancisce il dovere della Repubblica di proteggere l’infanzia. Il Presidente della Repubblica, con attenzione e impegno costanti in favore dell’infanzia e dei bambini più deboli, prosegue idealmente, al più alto livello dello Stato, l’opera del Professor Roberto Burgio quale “Avvocato dei bambini”.



Alla cerimonia di consegna del 15 settembre, che si terrà presso il Palazzo del Quirinale, sarà presente una delegazione, guidata dal Prefetto di Pavia Francesca De Carlini, con i parlamentari sen. Gianmarco Centinaio, on. Alessandro Cattaneo e on. Paola Chiesa, il Sindaco di Pavia Michele Lissia e una rappresentanza dei pediatri italiani.

Interverranno il Rettore dell’Università di Pavia Francesco Svelto, il Presidente del Policlinico San Matteo Alessandro Venturi e il direttore della Pediatria pavese Gian Luigi Marseglia.

