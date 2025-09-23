Dal confronto avvenuto il 14 e 15 luglio 2025 a Sansepolcro tra oltre venti drammaturghe e drammaturghi provenienti da tutta Italia, e dall’analisi di oltre 200 questionari raccolti nell’ambito del progetto Omissis – Osservatorio drammaturgico, emerge una fotografia dettagliata dello stato della scrittura teatrale nel nostro Paese.

Il report restituisce criticità e prospettive di un settore in trasformazione, segnato da fragilità strutturali ma anche da una straordinaria vitalità creativa: un documento che punta a generare consapevolezza e a proporre nuovi modelli di lavoro per chi scrive per la scena.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di ricerca partecipata avviato nel 2023 da Omissis – Osservatorio drammaturgico, un progetto curato da Theatron 2.0 che ha focalizzato l’attenzione sull’urgenza di indagare la condizione professionale e le prospettive di chi scrive per la scena

Il report completo dell’incontro è disponibile e consultabile pubblicamente sul sito https://webzine.theatronduepuntozero.it/ciclo-di-ricerca-omissis.

