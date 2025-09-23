18.7 C
Milano
mercoledì, Settembre 24, 2025
HomeEVENTI
EVENTI

Drammaturgia contemporanea: pubblicato il report dell’incontro di Sansepolcro

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
53
Incontro-sulla-drammaturgia-contemporanea.
Incontro-sulla-drammaturgia-contemporanea.

Dal confronto avvenuto il 14 e 15 luglio 2025 a Sansepolcro tra oltre venti drammaturghe e drammaturghi provenienti da tutta Italia, e dall’analisi di oltre 200 questionari raccolti nell’ambito del progetto Omissis – Osservatorio drammaturgico, emerge una fotografia dettagliata dello stato della scrittura teatrale nel nostro Paese.

Il report restituisce criticità e prospettive di un settore in trasformazione, segnato da fragilità strutturali ma anche da una straordinaria vitalità creativa: un documento che punta a generare consapevolezza e a proporre nuovi modelli di lavoro per chi scrive per la scena.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di ricerca partecipata avviato nel 2023 da Omissis – Osservatorio drammaturgico, un progetto curato da Theatron 2.0 che ha focalizzato l’attenzione sull’urgenza di indagare la condizione professionale e le prospettive di chi scrive per la scena

Il report completo dell’incontro è disponibile e consultabile pubblicamente sul sito https://webzine.theatronduepuntozero.it/ciclo-di-ricerca-omissis.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Al Teatro Arcimboldi, Alessandro Cattelan dal 25 al 27 settembre 2025
Articolo successivo
Addio all’ ex attrice Claudia Cardinale
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy