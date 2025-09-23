18.7 C
Al Teatro Arcimboldi, Alessandro Cattelan dal 25 al 27 settembre 2025

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Dopo aver avuto il privilegio di osservare il genere umano dalla prospettiva più comoda di tutte — quella di un morto — nel suo primo tour teatrale “Salutava Sempre”, ora si interroga sulle assurdità del nostro presente.

Un’epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale avanzano a passi da gigante, modellando le nostre vite… ma non certo per renderci migliori. L’obiettivo sembra essere uno solo: delegare tutto alle macchine e riuscire finalmente a non fare un beato niente.

Tra risate e riflessioni, musica e momenti spettacolari, Alessandro, con il suo inconfondibile stile, ci racconta un futuro che sembra un incubo.

Peccato che non sia un brutto sogno: è la realtà in cui già viviamo. Benvenuto nell’AI! sarà al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 25 al 27 settembre 2025.

Il tour italiano di Benvenuto nell’AI!è presentato da Live Nation.

Radio Deejay è la radio partner ufficiale.

www.teatroarcimboldi.it

