Addio all’ ex attrice Claudia Cardinale

L’attrice in voga soprattutto negli anni ’60, si é spenta stasera all’età di 87 anni.
Nata a Tunisi il 15 aprile del 1938, é morta a Parigi.
Tanti i suoi film tra cui i Soliti ignoti, il Gattopardo, Il bell’Antonio, la ragazza con la valigia, C’era una volta il west…
E’ stata considerata tra le donne più belle del cinema di sempre
Tra i riconoscimenti più importanti, cinque David di Donatello, cinque Nastri d’argento, tre Globi d’oro e una Grolla d’oro alla migliore attrice
