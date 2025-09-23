18.7 C
ATTUALITA'

Addio all’ ex attrice Claudia Cardinale

By Davide Falco
L’attrice in voga soprattutto negli anni ’60, si é spenta stasera all’età di 87 anni.

Nata a Tunisi il 15 aprile del 1938, é morta a Parigi.

Tanti i suoi film tra cui i Soliti ignoti, il Gattopardo, Il bell’Antonio, la ragazza con la valigia,  C’era una volta il west…

E’ stata considerata tra le donne più belle del cinema di sempre

Tra i riconoscimenti più importanti, cinque David di Donatello, cinque Nastri d’argento, tre Globi d’oro e una Grolla d’oro alla migliore attrice

