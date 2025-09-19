Milano Serravalle – comunicato chiusure integrazione

Il precedente comunicato del 14 settembre viene integrato dal presente, limitatamente a tratte, lavorazioni e sere di seguito richiamate.
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verrà effettuata la seguente chiusura:
– Dalle ore 23:00 di Venerdì 19 Settembre alle ore 03:00 di Sabato 20 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.35 MI-Ticinese (km 21+386) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi).
Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo di Interconnessione A50-A7 (km 20+366) per la successiva uscita da carreggiata sud.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori connessi all’ampliamento e alla riorganizzazione dello svincolo di Milano Mecenate, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Sabato 20 Settembre alle ore 06:00 di Domenica 21 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Mecenate (km 2+594) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate), con contestuale chiusura dei rami dello svincolo S.S. 415 Paullese/MI – Santa Giulia (km 1+370) in entrata da Paullo per la medesima carreggiata nord.
Il percorso alternativo per l’uscita dalla carreggiata nord prevede l’indirizzamento del traffico al successivo svincolo C.A.M.M. (km 3+084), mentre, per l’ingresso da Paullo per la carreggiata nord, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
