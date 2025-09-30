Dal 3 al 5 ottobre prende vita la prima edizione del Buccinasco Mediterranean Fest, presso il Parco Spina Azzurra di Buccinasco, un festival che ha l’obiettivo di celebrare il Mediterraneo in tutte le sue espressioni: sapori, suoni, colori e tradizioni.

Un viaggio culturale che mette al centro le ricchezze del Sud Italia e promuove i valori dell’integrazione e della condivisione.

Più di un semplice evento culturale, il Buccinasco Mediterranean Festival si propone come un progetto di comunità: uno spazio in cui convivono spettacolo, gastronomia, tradizioni popolari e inclusione sociale, per costruire ponti tra le persone e valorizzare le identità locali in chiave contemporanea.

Gli ospiti delle tre giornate:

EUGENIO BENNATO, GIUSY VERSACE, DANIELE STEFANI, da Zelig e Colorado: PINO CAMPAGNA, SANTO PALUMBO, GIANNI ASTONE.

La conduzione è affidata a ROSARIO PELLECCHIA, voce storica di Radio 105

Venerdì 3 ottobre: apertura ufficiale alla 19.30 e alle 21 concerto di Eugenio Bennato

Sabato 4 ottobre: ore 16.30 incontro con Giusy Versace che presenta i suoi libri e al termine firmacopie

alle 21 Daniele Stefani con “Corde d’Italia”, un viaggio musicale nei cantautori del Sud.



Domenica 5 ottobre: alle 16.30 Presentazione della stagione culturale 2025/ 2026 delle associazioni del territorio e alle 21 serata all’insegna della comicità con Pino Campagna, Santo Palumbo e Gianni Astone.

Durante i tre giorni non mancheranno: degustazioni regionali a tema, dedicate ciascuna a una regione Un’area bimbi con laboratori e attività creative Un’area street food con operatori selezionati che rappresenteranno le cinque regioni del Sud

https://www.comune.buccinasco.mi.it

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia