Puliamo il mondo a Lucernate sabato 4 ottobre 2025

Il Comune di Rho aderisce anche quest’anno all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo” che, negli anni, a partire dal 1993, si è diffusa in tutta Italia, sostenuta da una vasta rete di associazioni.

Ogni anno vengono coinvolte in tutto il Paese fino a 400mila persone, impegnate a ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, parchi urbani, sponde dei fiumi e spiagge. Questa volta, vista la situazione internazionale che si sta vivendo, lo slogan è “Per un clima di pace”. Le giornate scelte da Legambiente sono state quelle del 20 e 21 settembre, Rho ha posticipato a causa della concomitanza con altre iniziative.

Il Comune ha scelto Lucernate come punto di riferimento per quest’anno, anche perché nel quartiere si sta portando avanti un lavoro che coinvolge i cittadini e diversi partner per rafforzare l’idea di comunità coesa, che si prende cura del proprio territorio, in linea con la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile che porterà in zona nuove opere e azioni ideate su vari fronti.

Appuntamento sabato 4 ottobre alle ore 9.30 davanti al Centro civico di via Giulio Cesare 36. Ai partecipanti verranno distribuiti guanti, sacchi e pettorine per iniziare il lavoro. Alle 10 ci si sposterà nelle aree verdi della zona, per raccogliere i rifiuti abbandonati. A mezzogiorno si consegneranno i sacchi riempiti e alle 12.30 ci si radunerà per una foto conclusiva e un piccolo rinfresco.

“Puliamo il mondo è un appuntamento a cui non vogliamo rinunciare – conferma l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – La partecipazione attiva dei rhodensi è fondamentale per costruire insieme un quartiere attento anche alle proprie aree verdi e Lucernate sta per affrontare grandi cambiamenti che partono proprio dai parchi”.

