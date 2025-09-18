25.7 C
BOLLATE

Bollate: Presentazione del libro “Delitti di lago”

2025_09_27_delitti-lago

Il 27 settembre alle ore 16, in Biblioteca, verrà presentato, da parte di alcuni degli autori e autrici, il nuovo libro della serie “Delitti di lago” – Morellini Editore 2025.

Venti racconti gialli ambientati in luoghi magnifici sulle rive del lago Maggiore (Stresa, l’Isola dei Pescatori, Luino, Baveno, Locarno, Ascona, Angera e Sesto Calende), sul lago d’Orta (Orta, Omegna e Brolo di Nonio), a Mergozzo e a Lugano sui laghi omonimi, a Bosisio Parini sul lago di Pusiano, a Eupilio sul lago del Segrino e sul lago Ontario in Canada.

Crimini e delitti efferati del passato e del presente ai quali fa da contrappunto la bellezza dei luoghi che fanno da sfondo.

Gli autori sono:

Giuseppe Battarino, Francesca Battistella, Angela Borghi, Mercedes Bresso, Ildo Brizi, Fabrizio Catalano, Paolo Cervini, Emilia Covini, Federica Cunego, Dario Galimberti, Erica Gibogini, Riccardo Landini, Giorgio Maimone, Fiammetta Murino Rossi, Elda Pianezzi, Alberto Pizzi, Sergej Roic, Patrizia Rota, Alessia Sorgato, Paola Varalli.

Ingresso libero.
Firmacopie finale.

www.comune.bollate.mi.it

