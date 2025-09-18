Un filare per la Disabili No Limits di Giusy Versace

In occasione della 14esima ‘Vendemmia Solidale’ che si è tenuta nei giorni scorsi a San Pietro di Feletto, tra i filari di Prosecco Docg della tenuta trevigiana ‘Le Manzane‘, è stato inaugurato anche il nuovo ‘Vigneto Solidale’ che la famiglia Balbinot ha voluto dedicare alle 14 associazioni no profit che in questi anni sono state le beneficiarie delle annuali vendemmie solidali.

Tra queste c’è anche la Disabili No Limits, l’associazione fondata nel 2011 da Giusy Versace, che raccoglie fondi per regalare protesi sportive (e non solo) a tecnologia avanzate, non coperte dal Sistema Sanitario Italiano, a persone con disabilità che hanno il desiderio di iniziare un nuovo percorso di vita.

Nel 2017, infatti, l’azienda ‘Le Manzane’ aveva realizzato un ‘Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry’ limited edition con etichetta in braille, venduto nel corso delle festività natalizie, che aveva prodotto una raccolta di circa 10.000 euro. Con questi fondi, la Disabili No Limits era riuscita a regalare due sedie sportive da rugby alla squadra veneta ‘4 Cats Wheelchair Rugby’.

”Ringrazio di cuore la famiglia Balbinot, persone dalle grandi capacità imprenditoriali e dalla profonda generosità, per averci dedicato un filare del vigneto solidale della loro splendida tenuta e mi complimento per l’organizzazione di questa quattordicesima edizione che sosterrà la costruzione di una scuola in Ghana. Mi sono commossa per il momento di ricordo dell’amico di Sammy Basso, con il quale proprio qui alle Manzane ci eravamo trovati anni fa a vendemmiare assieme. E, riprendendo le parole proprio di Sammy, ogni giorno dovremmo brindare alla vita e alla salute, il dono più grande e prezioso che abbiamo.” – così Giusy Versace.

