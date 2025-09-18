La mostra “Attraverso i miei occhi: Frida Kahlo e la costruzione del mito“, che accoglierà i visitatori dall’8 ottobre 2025 all’11 gennaio 2026 presso MyOwnGallery – Superstudio Più a Milano , propone una straordinaria e ampia selezione di fotografie che ritraggono l’artista messicana, immortalata da alcuni dei più importanti fotografi del XX secolo.

Un corpus iconografico che, oltre a documentare il volto pubblico e il corpo segnato dalla sofferenza, restituisce la forza del suo spirito ribelle, la profondità del suo legame con la cultura messicana e la potenza innovativa della sua visione artistica.

Attraverso gli scatti di Edward Weston, Nickolas Muray, Imogen Cunningham, Lucienne Bloch, Leo Matiz, Julien Levy, Lola Álvarez Bravo, Bernard Silberstein, Gisèle Freund, la mostra offre uno sguardo intimo e sfaccettato su Frida Kahlo, mettendo in luce le sue passioni, le sue fragilità e la sua relazione con il mondo che la circondava.

Di particolare rilievo è il lavoro della fotografa messicana Graciela Iturbide, che si è confrontata con l’universo di Frida in una serie realizzata “in assenza”: protagonista è la stanza da bagno della Casa Azul, riaperta eccezionalmente da Diego Rivera nel 2005, in cui oggetti personali dell’artista continuano a evocare la sua presenza e la sua memoria.

