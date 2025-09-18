24.1 C
CULTURA

Mostra fotografica “Frida Kahlo”, presso MyOwnGallery – Superstudio Più a Milano

kahlo.
kahlo.

La mostra “Attraverso i miei occhi: Frida Kahlo e la costruzione del mito“, che accoglierà i visitatori dall’8 ottobre 2025 all’11 gennaio 2026 presso MyOwnGallery – Superstudio Più a Milano, propone una straordinaria e ampia selezione di fotografie che ritraggono l’artista messicana, immortalata da alcuni dei più importanti fotografi del XX secolo.

Frida-a-Casa-Azul-Coyoacan-Messico-1943_photo-by-Leo-Matiz.j
Frida-a-Casa-Azul-Coyoacan-Messico-1943_photo-by-Leo-Matiz.j

Un corpus iconografico che, oltre a documentare il volto pubblico e il corpo segnato dalla sofferenza, restituisce la forza del suo spirito ribelle, la profondità del suo legame con la cultura messicana e la potenza innovativa della sua visione artistica.

Frida-Kahlo-faisant-le-portrait-de-son-pere-photographe1948-photo-by-Gisele-Freund.
Frida-Kahlo-faisant-le-portrait-de-son-pere-photographe1948-photo-by-Gisele-Freund.

Attraverso gli scatti di Edward Weston, Nickolas Muray, Imogen Cunningham, Lucienne Bloch, Leo Matiz, Julien Levy, Lola Álvarez Bravo, Bernard Silberstein, Gisèle Freund, la mostra offre uno sguardo intimo e sfaccettato su Frida Kahlo, mettendo in luce le sue passioni, le sue fragilità e la sua relazione con il mondo che la circondava.

Di particolare rilievo è il lavoro della fotografa messicana Graciela Iturbide, che si è confrontata con l’universo di Frida in una serie realizzata “in assenza”: protagonista è la stanza da bagno della Casa Azul, riaperta eccezionalmente da Diego Rivera nel 2005, in cui oggetti personali dell’artista continuano a evocare la sua presenza e la sua memoria.

https://www.myowngallery.it

