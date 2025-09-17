Allo SPIRIT DE MILAN l’energia non manca mai! Le serate proseguono con la consueta varietà di appuntamenti che intrecciano musica dal vivo, cabaret, ballo e tradizione milanese mentre già si respira l’attesa per un evento speciale.

Infatti dal 10 al 12 ottobre tornerà Swing’n’Milan, la tredicesima edizione del festival internazionale che porta in città il meglio dello swing mondiale, trasformando il nostro locale nella capitale europea del ballo e della musica d’epoca.

Intanto, nel cuore di settembre, lo Spirit continua ad accogliere il suo pubblico con appuntamenti che sanno unire leggerezza, qualità artistica e voglia di stare insieme.

Questa sera, Mercoledì 17 settembre è la volta del tango con Cristal – Tango en vivo, con protagonisti i musicisti della 3T Tango Orchestra. Una milonga vera e propria, tra note e passi di danza, accompagnata dalla selezione musicale di Deborah Lulamiao DJ e dal suono intenso di bandoneon, violini, pianoforte e contrabbasso.

Giovedì 18 settembre torna l’appuntamento con Barbera & Champagne, questa volta in compagnia dei Ciaparatt, giovane trio capace di rivisitare con freschezza e raffinatezza la canzone popolare milanese, da Gaber a Jannacci, passando per Cochi e Renato e I Gufi, con un repertorio che sa di tradizione ma guarda al presente.

Venerdì 19 settembre il weekend si apre con Bandiera Gialla, che ospiterà i Dance Angels: una serata tutta dedicata alla disco e ai grandi successi degli anni Settanta e Ottanta, con coreografie travolgenti e l’energia di tre front women capaci di trasformare ogni brano in uno spettacolo. La festa continuerà con il dj set vintage di Mariano Rano e i suoi vinili.

Sabato 20 settembre sarà invece il turno della Holy Swing Night con i Jumping Jive, che porteranno sul palco l’essenza più autentica della swing era degli anni Trenta e Quaranta. Un repertorio sincopato, ricco di improvvisazione, pensato per scatenare la pista tra Lindy Hop, Balboa e Shag, proprio come nelle ballroom di un tempo. A seguire, lo swing dj set di Fish manterrà alto il ritmo fino a notte fonda.

Questa settimana, lo Spirit de Milan rimarrà chiuso domenica 21 settembre!

