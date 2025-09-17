26 C
Milano
mercoledì, Settembre 17, 2025
HomeEVENTI
EVENTI

SunIce Festival  dal 18 al 20 settembre al lido di Ascona

Davide Falco
By Davide Falco
0
43
sunice-festival
sunice-festival

Dopo il successo della prima edizione, SunIce Festival torna ad Ascona nella vicina Svizzera da giovedì 18 a sabato 20 settembre 2025. SunIce Festival si svolgerà al Seven Senses, al Lido di Ascona, pronto ad ospitare una serie di top dj sulle rive del Lago Maggiore e con lo sfondo delle montagne circostanti: il modo migliore per salutare l’estate 2025.

19.26 b2b 8Kays, Colyn, Deborah De Luca, Frank Fala, Gravagerz, HUGEL, Kevin de Vries, Kölsch, Levi, Lilly Palmer, WhoMadeWho (hybrid set), Worakls: questi alcuni dei principali nomi annunciati da SunIce Festival per l’edizione estiva 2025, gemella di quella invernale che si tiene tutti gli anni in primavera a Sankt Moritz. Una line-up composta da oltre 50 artisti, in grado di abbracciare la musica elettronica a 360° gradi dalla House alla Techno passando attraverso le più diverse sfumature di entrambi i generi.

Tante altresì le novità che caratterizzeranno SunIce quest’anno: un main stage decisamente potenziato, un festival village ed un’area vip del tutto rinnovati ed un programma comprensivo di una serie di attività comprensive di escursioni ed attività sportive, così come non mancherà una vasta offerta culinaria per tutti i gusti.

Sul sito ufficiale di SunIce Festival ogni ulteriore informazione, in particolare per quanto riguarda i pacchetti per l’intero week-end, soggiorni in hotel e shuttle da e per la location del festival.

SunIce Festival 

Seven Sens Ascona, Canton Ticino (Svizzera) 

da giovedì 18 a sabato 20 agosto 2025 

giovedì dalle 16.30 a mezzanotte 

venerdì e sabato dalle 15 a mezzanotte 

SunIce Festival

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Terminate le riprese del short film “La nostra ultima estate”
Articolo successivo
Allo Spirit de Milan: i prossimi appuntamenti fino al 20 settembre
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy