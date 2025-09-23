Spirit de Milan: gli appuntamenti dal 23 al 28 settembre.

La nuova settimana è ricca di appuntamenti che intrecciano musica dal vivo, cabaret, ballo e tradizione milanese, mentre cresce l’attesa per il grande evento di ottobre: dal 10 al 12 tornerà infatti Swing’n’Milan, la tredicesima edizione del festival internazionale che trasformerà il locale nella capitale europea dello swing e della musica d’epoca.

Nel frattempo, tornano anche i tanto amati pranzi della domenica, un’occasione per gustare insieme la cucina della tradizione e prepararsi a vivere le atmosfere uniche dello Spirit.

Il programma parte oggi martedì 23 settembre con il ritorno di Ca.Bar.Et Boh.Visa., la serata che fa da scuola e che mescola con ironia musica e cabaret, sul palco anche nuovi ospiti che ogni volta portano nuove sorprese.

Mercoledì 24 settembre lo Spirit si tingerà di verde con la Irish Night, che avrà come protagonisti i Duilleoga, gruppo capace di restituire tutta la magia delle ballate e delle danze tradizionali irlandesi.

Giovedì 25 settembre sarà la volta di Barbera & Champagne, l’appuntamento che celebra la musica e la tradizione meneghina. Sul palco ci saranno i Cadregas, band che rivisita con freschezza e autenticità i grandi classici della canzone popolare milanese.

Il fine settimana si aprirà venerdì 26 settembre con Bandiera Gialla, una delle serate simbolo dello Spirit. Questa volta i protagonisti saranno i Mary & The Quants, formazione milanese che porta in scena l’energia e il fascino della musica degli anni Sessanta e Settanta, tra beat, rock e soul, con uno show che non lascia mai indifferenti.

Sabato 27 settembre sarà dedicato agli amanti dello swing con una nuova Holy Swing Night, che vedrà sul palco gli Harlem Swing Society, custodi della tradizione jazzistica e swing, pronti a far rivivere l’atmosfera delle ballroom degli anni ’30 e ’40 con un repertorio irresistibile per chiunque ami ballare.

La domenica allo Spirit si trasforma in una vera e propria festa di musica e convivialità. Si comincia nel pomeriggio con l’Hot Jazz Club, che ospiterà i Milano Feetwarmers, capaci di restituire tutta la vitalità del jazz di New Orleans.

Alle 18:30 sarà il turno di Harmonica Slim & Val Bonetti, duo che unisce la profondità dell’armonica blues alle sonorità raffinate della chitarra acustica. La giornata si chiuderà in grande stile con un nuovo appuntamento di Spirit in Blues, che questa settimana avrà come protagonisti The Hipshakers, band dal suono graffiante che mescola tradizione e modernità in un live carico di energia.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia