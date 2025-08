“Vieni con Me”, il singolo d’esordio della cantautrice Amira

Da ieri venerdì 1 agosto è fuori su tutte le piattaforme e in radio, Vieni con Me il singolo e il video d’esordio della cantautrice Amira, arrangiamento e mixaggio a cura di Roberto Gramegna – Real Sound Recording Studio.

Il brano è una pagina di vita, un racconto intimo ma universale. Un viaggio dove la cantautrice con la sua curiosità per il mondo, in un ideale crossover tra Tunisia e Italia, ci invita ad esplorare quello che abbiamo dentro.

Amira, cantautrice di origini tunisine, ma ormai milanese per scelta, con un brano scritto in italiano, ma con inserti in arabo, una musica ballabile dance che gioca con una melodia arabeggiante, ci parla di sé, del suo oggi senza tradire le proprie radici.

Vieni con me è l’invito a guardarsi dentro perché è lì, che c’è quello di cui abbiamo bisogno.

Troppo spesso ci sbilanciamo rincorrendo qualcosa o qualcuno, dimenticandoci. Perdiamo così l’equilibrio, prima di capire che abbiamo tante risorse, tante sfumature nascoste nelle pieghe dell’anima.

I giorni bui, quelli in cui rimaniamo soli con noi stessi, possono essere l’occasione per scoprire quanto di bello c’è ancora.

Il video, ripercorre le tappe di questa narrazione con immagini senza filtri o finzioni che la raccontano con le sue radici tunisine, i nuovi innesti e le nuove fioriture in un percorso artistico, che ne siamo certi, saprà sorprendere.

Ognuno di noi ha il suo “secret garden”, un luogo segreto e magico, dove recuperare le forze, ritrovare armonia con la propria anima, dove dedicarsi del tempo.

Quel tempo che rincorriamo e che, per una volta, è solo per noi: “Nell’introspezione, ho trovato una strada per stare bene, quindi voglio percorrere questo nuovo sentiero e vedere dove mi porterà”. Amira

