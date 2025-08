La Città metropolitana di Milano a fine agosto procederà all’apertura al traffico pedonale della nuova passerella di Noverasco, un’opera strategica che sovrappassa la SP 412 “della Val Tidone”.

Questa nuova infrastruttura, molto attesa dal territorio, garantirà maggiore sicurezza sia per i pedoni che per gli automobilisti, infatti la SP 412, arteria fondamentale per il collegamento con il Sud Milano e il territorio Pavese, è una strada molto trafficata che presentava in questo punto la necessità di una ricucitura del tessuto urbano senza avere dei rischi anche potenziali per i pedoni garantendo un attraversamento sicuro e agevole, lontano dai pericoli del traffico veicolare.

Il recente e positivo esito del collaudo dinamico delle strutture è la conferma della solidità e dell’efficienza di questa infrastruttura. Nelle prossime settimane si provvederà a installare i montascale per la fruizione delle persone disabili e a ultimare la dismissione del semaforo provvisorio che permetteva l’attraversamento a raso la strada durante l’esecuzione dei lavori.

Ogni fase della sua realizzazione è stata seguita con la massima attenzione, impiegando le migliori tecnologie e le competenze più qualificate, perché la sicurezza dei nostri cittadini è e sarà sempre la nostra priorità assoluta. Successivamente all’apertura ci sarà la conclusione di alcune finiture e di lavori di minor rilievo.

Così commenta la consigliera alle Infrastrutture Daniela Caputo: “Questa passerella non è solo un’opera ingegneristica; è un simbolo dell’impegno teso a migliorare la qualità della vita nei nostri Comuni ed un tassello in più nella costruzione di una Città Metropolitana sempre più a misura d’uomo. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato ma un ringraziamento speciale va anche ai cittadini per la loro pazienza e comprensione durante i lavori. Nelle prossime settimane, la passerella sarà finalmente aperta al transito pedonale. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno e la stessa determinazione per realizzare opere che migliorino concretamente la vita di tutti noi”.

https://www.cittametropolitana.mi.it

Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia