Urbanistica: città metropolitana di Milano sempre più…Spugna

Una Città metropolitana di Milano sempre più… Spugna! Mentre proseguono i 90 cantieri nei 32 Comuni, gestiti dal Gruppo Cap e finanziati dal PNRR, la Città metropolitana di Milano continua a raccontare il percorso intrapreso per rendere il suo territorio più resiliente e in grado di affrontare le sfide del cambiamento climatico.

Un lungo e interessante tour nei Comuni interessati dagli interventi Spugna iniziato la scorsa primavera e che, dopo la pausa estiva, riprenderà con grande entusiasmo e determinazione:

Sabato 6 settembre: a Segrate dalle 16 alle 19, attività e laboratori per la cittadinanza al Centro parco via San Rocco e momento istituzionale con le autorità civili alle 17.30 al Centro Civico Verdi.

dalle 16 alle 19, attività e laboratori per la cittadinanza al Centro parco via San Rocco e momento istituzionale con le autorità civili alle 17.30 al Centro Civico Verdi. Mercoledì 10 settembre: a Cormano alle 18.30, incontro istituzionale.

Sabato 13 settembre, dalle 14.30 alle 16.00 biciclettata alla scoperta degli interventi Spugna.

Mercoledì 17 settembre: a Canegrate , dalle 18.30, momento istituzionale di illustrazione del progetto al Polo culturale Catarabia, piazza Unità d’Italia 2.

, dalle 18.30, momento istituzionale di illustrazione del progetto al Polo culturale Catarabia, piazza Unità d’Italia 2. Sabato 20 settembre: a Bollate dalle 10.00 alle 12.30, al Teatro La Bolla in piazza della Resistenza, 32, incontro istituzionale di spiegazione del progetto.

dalle 10.00 alle 12.30, al Teatro La Bolla in piazza della Resistenza, 32, incontro istituzionale di spiegazione del progetto. Martedì 23 settembre: a Cesano Boscone, dalle 16.30 alle 18.30 attività laboratoriali e momento istituzionale nella piazza di fronte alla scuola, in via delle Acacie 31.

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia