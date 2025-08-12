29.3 C
Urbanistica: città metropolitana di Milano sempre più…Spugna

Cristina Parma
canegrate-biciclettata-spugna

Una Città metropolitana di Milano sempre più… Spugna! Mentre proseguono i 90 cantieri nei 32 Comuni, gestiti dal Gruppo Cap e finanziati dal PNRR, la Città metropolitana di Milano continua a raccontare il percorso intrapreso per rendere il suo territorio più resiliente e in grado di affrontare le sfide del cambiamento climatico.
Un lungo e interessante tour nei Comuni interessati dagli interventi Spugna iniziato la scorsa primavera e che, dopo la pausa estiva, riprenderà con grande entusiasmo e determinazione:

  • Sabato 6 settembre: a Segrate dalle 16 alle 19, attività e laboratori per la cittadinanza al Centro parco via San Rocco e momento istituzionale con le autorità civili alle 17.30 al Centro Civico Verdi.
  • Mercoledì 10 settembre: a Cormano alle 18.30, incontro istituzionale.
  • Sabato 13 settembre, dalle 14.30 alle 16.00 biciclettata alla scoperta degli interventi Spugna.
  • Mercoledì 17 settembre: a Canegrate, dalle 18.30, momento istituzionale di illustrazione del progetto al Polo culturale Catarabia, piazza Unità d’Italia 2.
  • Sabato 20 settembre: a Bollate dalle 10.00 alle 12.30, al Teatro La Bolla in piazza della Resistenza, 32, incontro istituzionale di spiegazione del progetto.
  • Martedì 23 settembre: a Cesano Boscone, dalle 16.30 alle 18.30 attività laboratoriali e momento istituzionale nella piazza di fronte alla scuola, in via delle Acacie 31.

