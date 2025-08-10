Trentennale premio Lunezia prosegue il percorso celebrativo

Il Premio Lunezia, manifestazione storica dedicata al valore musical-letterario della canzone, prosegue il percorso celebrativo per il suo trentennale con 3 nuove tappe: sabato 6 settembre a Follo (La Spezia) al Centro Sportivo dello Spezia Calcio, domenica 14 settembre a Roma, di fronte al Colosseo (Jazz e Image) e domenica 19 ottobre a La Spezia al Teatro Civico.

Durante gli appuntamenti, tutti a ingresso libero, si alterneranno sul palco grandi nomi del panorama musicale italiano e giovani talenti, protagonisti della sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia, curata dalla direttrice artistica Loredana D’Anghera.

Il 6 settembre, a Follo (La Spezia), si determinerà almeno un finalista delle Nuove Proposte per la data conclusiva di La Spezia. La serata sarà interamente dedicata all’autorato femminile, sia per la sezione Nuove Proposte che per gli artisti affermati presenti.

Il 14 settembre, a Roma, verranno selezionati 6 o 7 finalisti della sezione Nuove Proposte. Per celebrare i 30 anni del Premio, saranno annunciati 3 vincitori, che verranno svelati ufficialmente durante la serata del 19 ottobre a La Spezia.

In particolare, durante la più partecipata fase romana, le Nuove Proposte prescelte potranno contare sull’attenzione di promoter, produttori e operatori della musica leggera.

È possibile iscriversi alla selezione per le Nuove Proposte fino alle ore 24.00 di sabato 30 agosto 2025.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere su WhatsApp (dopo le ore 18.00, festivi compresi) ai seguenti numeri di cellulare: 347 3065739 – 328 5669549 – 347 2782390.

Dopo il successo della serata del 25 luglio ad Aulla (Massa-Carrara), introdotta dall’Encomio del Ministero dei Beni Culturali, e i 3 appuntamenti annunciati a Follo, Roma e La Spezia, il Premio Lunezia conferma il suo impegno nel coniugare qualità artistica e attenzione verso le nuove generazioni della musica italiana.

Il Premio Lunezia è l’unico premio musicale non dedicato ad un artista scomparso, che vanta un percorso lungo 3 decenni, volto a valorizzare l’arte-canzone nella nuova considerazione di “valore musical-letterario”, una tesi che ha reso peculiare la manifestazione, per una disciplina premiativa trasversale, che offre attenzioni a tutti i generi proposti da chansonniers italiani.

