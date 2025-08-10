34.6 C
Milano
domenica, Agosto 10, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Djs From Mars e David Guetta: “Things I haven’t told you”

Cristina Parma
By Cristina Parma
0
54
david-guetta-djs-from-mars-things-I-haven't-told-you
david-guetta-djs-from-mars-things-I-haven't-told-you

Dopo anni di collaborazioni, i DJS FROM MARS firmano un brano con DAVID GUETTA, il DJ più popolare al mondo e vincitore di 2 GRAMMY Awards, rivisitando l’iconico WE DON’T CARE” degli AUDIO BULLYS e creando così una nuova esplosiva versione, “THINGS I HAVEN’T TOLD YOU”, dal 7 agosto disponibile in digitale!

Il brano nasce da un’idea di DAVID GUETTA, che coinvolge i DJS FROM MARS per creare una versione moderna e da festival del brano, in chiave UK garageIl primo demo realizzato colpisce subito nel segno: testato nei set di entrambi, riceve immediatamente un incredibile riscontro da parte del pubblico e diventa uno dei punti forti durante i DJ set di Guetta.

Il risultato è un crossover esplosivo tra UK garagehousehip-hop uniti ad un’energia da mainstage.

Il brano porta la firma di Spinnin’ Records, tra le label dance più influenti del panorama internazionale.

Dichiarano i DJs From Mars: “Collaborare ufficialmente con David è un sogno che si realizza. Dopo anni a lavorare insieme dietro le quinte, vedere il nostro nome accanto al suo su una release ci riempie di orgoglio. Abbiamo messo tutta la nostra energia in questo pezzo ed è stato incredibile vederlo prendere vita sui palchi dei più grandi festival del mondo.”

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia.

Cristina Parma

Articolo precedente
Motonautica, Italia brilla al mondiale di radiocomandata
Articolo successivo
Trentennale premio Lunezia prosegue il percorso celebrativo
Cristina Parma
Cristina Parma

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy