Djs From Mars e David Guetta: “Things I haven’t told you”

Dopo anni di collaborazioni, i DJS FROM MARS firmano un brano con DAVID GUETTA, il DJ più popolare al mondo e vincitore di 2 GRAMMY Awards, rivisitando l’iconico “WE DON’T CARE” degli AUDIO BULLYS e creando così una nuova esplosiva versione, “THINGS I HAVEN’T TOLD YOU”, dal 7 agosto disponibile in digitale!

Il brano nasce da un’idea di DAVID GUETTA, che coinvolge i DJS FROM MARS per creare una versione moderna e da festival del brano, in chiave UK garage. Il primo demo realizzato colpisce subito nel segno: testato nei set di entrambi, riceve immediatamente un incredibile riscontro da parte del pubblico e diventa uno dei punti forti durante i DJ set di Guetta.

Il risultato è un crossover esplosivo tra UK garage, house, hip-hop uniti ad un’energia da mainstage.

Il brano porta la firma di Spinnin’ Records, tra le label dance più influenti del panorama internazionale.

Dichiarano i DJs From Mars: “Collaborare ufficialmente con David è un sogno che si realizza. Dopo anni a lavorare insieme dietro le quinte, vedere il nostro nome accanto al suo su una release ci riempie di orgoglio. Abbiamo messo tutta la nostra energia in questo pezzo ed è stato incredibile vederlo prendere vita sui palchi dei più grandi festival del mondo.”

