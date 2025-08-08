Todi: dal 30 agosto al 7 settembre torna il ‘Todi festival’

Todi Festival torna con un programma artistico che ritrova la firma del fondatore Silvano Spada e animerà piazze e luoghi simbolo di Todi, dal Teatro Comunale, al Teatro Nido dell’Aquila, al Chiostro San Fortunato e altri inediti spazi e si svolgerà da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre 2025.

Con il Patrocinio del Comune di Todi, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, prestigioso Main Partner: ENEL, il più grande operatore di rinnovabili a livello mondiale, presente in 28 Paesi nel mondo con una capacità di produzione di energia totale di oltre 90 GW. Inoltre i partenariati della Fondazione Beverly Pepper con Ian Davenport, autore del Manifesto Todi Festival 2025 e la Fondazione Claudio Nobis.

Fin dalla sua ideazione, il Todi Festival ha vissuto anni esaltanti, divenendo il riferimento del Teatro di Prosa in Italia con la partecipazione dei maggiori protagonisti dello spettacolo italiano, da Carla Fracci a Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Pupella Maggio e tantissimi altri o, per la prima volta in teatro in Italia, la grande attrice Vanessa Redgrave o il debutto di molti protagonisti di oggi da Vincenzo Salemme a Claudio Santamaria e moltissime “prime donne” del nostro Teatro ed il lancio in Italia del “musical” con la memorabile prima edizione di A Chorus Line della Compagnia della Rancia. E, da subito, il grande successo di critica con pubblico da tutta Italia e parterre culturale e mondano di quello che, all’epoca, era chiamato Jet Set.

“Ma siamo nel 2025: oltre 50 eventi con più di 70 artisti in scena, debutti nazionali con protagonista il Teatro di Prosa ma anche Musica, Danza, Incontri, Mostre e Presentazioni Libri, perché il Todi Festival vuole essere un Evento di libertà, creatività e fantasia, intergenerazionale e interculturale, sofisticato e popolare allo stesso tempo e che mette in moto energie diverse in un rapporto diretto e ravvicinato tra artisti e pubblico per il piacere di incontrarsi, condividere le emozioni, riflettere e divertirsi insieme nei Teatri, negli Spazi del Festival, per le strade, tra i monumenti, nella meravigliosa Piazza della storica Città di Todi “Perla dell’Umbria”, magicamente fondata dagli Etruschi proprio al centro della nostra Penisola. Di nuovo insieme. Non è un ritorno, ma un nuovo inizio perché, dall’ideazione del Todi Festival nell’ormai lontano 1987, il mondo intorno a noi è totalmente cambiato, tutti siamo cambiati e anche io sono cambiato e, pur con il rispetto del passato, a me piace vivere nell’oggi, in mezzo a ciò che ci circonda e con lo sguardo curioso e affascinato verso un futuro tutto da scoprire”, dichiara Silvano Spada, nel presentare il nuovo programma.

E il ritorno di Spada alla guida della storica manifestazione teatrale dopo dieci anni, è la prima grande novità dell’edizione 2025, annunciata dal Sindaco del Comune di Todi, Antonino Ruggiano nella conferenza stampa a Roma del 27 maggio.

Il programma

Il 30 agosto, Teatro Comunale, Inaugurazione con debutto nazionale: The Festival Show, uno spettacolo di Varietà con musica, canzoni, modern dance, comicità e satira, protagonisti Pino Strabioli, la diva del Burlesque, Giulia Di Quilio, Pierfrancesco Poggi, Santino Fiorillo, il corpo di ballo con le coreografie di Francesco Spizzirri, creazioni video di Fabio Massimo Iaquone con collaborazioni con Bob Wilson e le Cirque du Soleil e spazio scenico e luci di Umberto Fiore.

Todi Festival Show è una scelta con un preciso messaggio: perché in questo inedito e complesso momento storico in cui stiamo vivendo, dobbiamo continuare a sognare un mondo migliore e con la gioia di vivere.

Il Festival si concluderà domenica 7 settembre con un inedito, eccezionale evento protagonista Lino Banfi, uno degli attori più amati, che dopo decenni di assenza torna in palcoscenico con Passaggi a livello, una conversazione/spettacolo in cui si racconta a Pino Strabioli.

All’interno della programmazione, spettacoli di prosa con debutti nazionali, temi classici e contemporanei e protagonisti del nostro spettacolo in un’alternanza con giovani autori, attori/attrici e registi. Al centro di molti testi ci sarà la figura della donna nella storia e nella società di oggi.

