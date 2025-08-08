Soniko: disponibile il videoclip ufficiale di “Sweet Talking” nuovo singolo del DJ veneto

Presentato in anteprima nelle tappe del 105 Summer Tour di Genova e Comacchio, “Sweet Talking” (Ada Music Italy) è un brano che mescola groove contemporanei, elettronica e atmosfere cinematiche.

Il brano si arricchisce ora di un videoclip innovativo, interamente realizzato con l’intelligenza artificiale, tra le prime sperimentazioni di questo tipo nel panorama musicale italiano.

Il videoclip è disponibile a questo link: https://www.youtube.com.

Il videoclip nasce da uno storyboard firmato da Beppe Stanco e prende vita grazie alla produzione di DDLVIDEO, con il sound design curato da Beat Sound.

Con questo progetto, SONIKO si conferma tra i primi artisti in Italia a esplorare in modo consapevole e creativo le potenzialità dell’intelligenza artificiale nei video musicali, unendo visione artistica e sperimentazione tecnologica.

Come nella sua musica, anche nel linguaggio visivo SONIKO spinge oltre i confini dell’ordinario. Il videoclip racconta, attraverso sguardi, incontri, luci e movimenti, un immaginario suggestivo.

Con questo progetto SONIKO non si limita ad accompagnare il brano, ma ad amplificarlo, trasformandolo in un’esperienza audiovisiva a 360 gradi.

https://www.instagram.com/soniko.snk/

https://open.spotify.com/intl-it/artist/4ixD2KyCvfcPBk7qJDMh40

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia