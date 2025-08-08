Safe Heart ODV : Aperitivo solidale e visita guidata della Basilica di Sant’Ambrogio

Il 18 settembre Safe Heart ODV, associazione di solidarietà sociale per la diagnosi e la cura delle patologie cardiovascolari verso tutte quelle popolazioni ferite da guerra e povertà, organizza a Milano presso l’Oratorio della Passione (piazza Sant’Ambrogio, 15 – dalle ore 19.00 alle ore 22.00) APERITIVO SOLIDALE E VISITA GUIDATA della Basilica di Sant’Ambrogio.

Il ricavato dell’APERITIVO SOLIDALE sosterrà i progetti di Safe Heart ODV e sarà devoluto a missioni umanitarie no-profit, in particolare destinate alla cura di giovani pazienti con patologie delle valvole cardiache e alla formazione del personale locale.

Inoltre, nel corso della serata verranno condivise con il pubblico le testimonianze delle missioni umanitarie svolte nell’ultimo anno in Burkina Faso, Paraguay, Camerun e saranno presentati i progetti in programma per il futuro.

La partecipazione all’evento è su prenotazione con versamento di un contributo solidale entro il 12 settembre 2025.

Per prenotarsi è necessario compilare il form al seguente link: www.safeheartodv.org/aperitivo-solidale-18-settembre-2025/

È possibile scegliere la fascia oraria per la visita e il metodo di pagamento (PayPal, carta di credito o bonifico bancario).

Il contributo minimo è di 35 euro per l’APERITIVO SOLIDALE e di 75 euro per l’opzione APERITIVO SOLIDALE + VISITA GUIDATA alla Basilica di Sant’Ambrogio, capolavoro dell’arte romanica e simbolo della tradizione milanese.

www.safeheartodv.org

