29.1 C
Milano
giovedì, Agosto 7, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

The Guitar week: a Carpi tre incontri dedicati alla chitarra

Cristina Parma
By Cristina Parma
0
55
the-guitar-week
the-guitar-week

Si chiude in agosto con “The Guitar Week CARPINMUSICA 2025, la rassegna musicale organizzata dal Teatro Comunale di Carpi nell’ambito di “Carpiestate”. Il Cortile d’Onore di Palazzo Pio, già teatro degli appuntamenti di CarpInClassica, tutti sold out, torna a essere protagonista, ospitando tre appuntamenti dedicati alla chitarra, a cura dell’associazione “Carpi Guitar International”.

L’11 agosto il Better Call Duo, alias Stefano Palamidessi e Chieko Hata, proporranno musiche di Dyens, Pujol, Bellafronte, Gangi. Alla costante ricerca della bellezza del suono e della ricchezza timbrica, il duo di chitarre predilige un repertorio che, spaziando dall’800 fino al contemporaneo, pone particolare attenzione alla matrice popolare nella musica classica. Molto attivi sul fronte discografico, Palamidessi e Hata hanno alle spalle anche una prestigiosa attività musicale solistica.

Il 15 agosto Antonio Molfetta proporrà alcune delle pagine più famose della letteratura chitarristica spagnola e italiana, tra cui “Capriccio Arabo” di Tarrega al trio “Granada, Sevilla, Asturias” di Albeniz, passando per la “Rossiniana op. 119” di Giuliani. Diplomato al Conservatorio Verdi di Milano, si perfeziona con Oscar Ghiglia presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Ancora un omaggio al repertorio chitarristico spagnolo sarà il cuore del programma proposto, il 25 agosto per il gran finale, da Javier Garcia Moreno. Considerato dalla critica internazionale uno dei chitarristi più importanti e illustri della sua generazione, Garcia Moreno è Presidente della World Spanish Guitar Foundation, nonché docente di Musica e Arti Performative specializzato in Esecuzione Chitarristica e Direttore del Conservatorio di Musica di Malaga. La sua intensa attività concertistica e didattica in Europa e negli Stati Uniti, gli è valsa innumerevoli menzioni apparse su prestigiose riviste internazionali (Sound Board).

I concerti della Guitar Week si terranno tutti a Carpi nel Cortile d’Onore di Palazzo Pio alle ore 21.30. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

In caso di maltempo, le sedi sostitutive o gli eventuali rimborsi dei biglietti saranno comunicati attraverso newsletter, social e web.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Cristina Parma

Articolo precedente
Pem festival: Oscar Farinetti, Niccolò Fabi, Stefano Nosei
Cristina Parma
Cristina Parma

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy