È in radio e in digitale “Rito voodoo”, il nuovo singolo di Samuele Impellizzeri, in arte Sax, feat VIDEOCIECATO.

Il video è disponibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=pzCpiudXFto&list=RDpzCpiudXFto&start_radio=1.

“Rito Voodoo” (ADA Music) è una canzone romantica e spensierata che danza sulle difficoltà che la vita ci pone. Ritmo incalzante e vibes estive abbracciano un testo dalla tematica profonda con sfumature ironiche che racconta una storia d’amore lunga tutta la vita: la cecità.

«Il brano rito Voodoo – afferma Samuele – è nato dalla profonda amicizia che mi lega a Sebastiano (Videociecato). Abbiamo deciso di creare una canzone tipicamente estiva ma che non si perdesse nelle frivolezze della scontatissima hit, ma che piuttosto riuscisse a comunicare un profondo messaggio, ovvero l’accettazione della propria persona senza cadere nella trappola del conformismo, musicale e concettuale. Abbiamo puntato alla semplicità, a ciò che reputiamo verità: uomini e donne di mezza età, bambini e 2 ciechi che riportano la musica a chi appartiene, la gente nella sua essenza.»

Il brano è una storia romantica di due ragazzi non vedenti che accolgono e raccontano la loro disabilità, con ironia e gioia, trasformando il lungo e duro processo di accettazione in una danza festosa. “Rito Voodoo” danza sulle difficoltà che la vita ci pone, ritmo incalzante e vibes estive abbracciano un testo dalla tematica profonda con sfumature ironiche che racconta una storia d’amore lunga tutta la vita: la cecità.

