L’artista multi-platino MGK ha pubblicato il suo settimo album in studio, “lost americana“, con la Interscope Records.

L’album di 13 tracce è un’esplorazione personale del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto.

In tutto questo lavoro, MGK ribadisce il suo caratteristico sound alternative-pop rock ricco di chitarre cariche di emozione e sonorità cinematografiche con l’aiuto dei suoi collaboratori e amici di lunga data SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love To The Middle Child, Travis Barker e altri. “lost americana” è stato lanciato oggi con il video musicale ufficiale di “outlaw overture” diretto da Sam Cahill e Hunter Simmons.

Dopo il grande successo degli album “Tickets To My Downfall” e “mainstream sellout”, mgk compone un’ode agli outsider che tracciano il proprio percorso verso la scoperta di sé. “lost americana” rende omaggio all’arte della reinvenzione.

È musica per i momenti di transizione, in cui il passato svanisce e il futuro è ancora tutto da creare.

mgk festeggerà l’uscita del nuovo album nella sua città natale, Cleveland (Ohio), in occasione dell’annuale MGK Day (il MGK Day ufficiale è il 13 agosto).

I fan potranno assaporare tutto ciò che Cleveland ha da offrire, poiché l’evento, che durerà tutto il weekend, comprenderà musica, cibo, venditori e molto altro.

La celebrazione di quest’anno include un evento di lancio XX-Con, un evento di skateboard con Street League Skateboarding, City Ride con Harley Davidson, Monster Energy Celebrity Basketball Game powered by Webull (gratuito per il pubblico) e l’evento principale MGK Day Art + Community Festival e altro ancora.

“lost americana” Official Tracklist:

outlaw overture cliché dont wait run fast goddamn vampire diaries miss sunshine sweet coraline indigo starman tell me whats up cant stay here treading water Orpheus

www.machinegunkelly.com

