MUSICA

MGK: il poliedrico artista ha pubblicato il settimo album in studio “lost americana”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
60
lost-americana.
lost-americana.

L’artista multi-platino MGK ha pubblicato il suo settimo album in studio, “lost americana“, con la Interscope Records.

L’album di 13 tracce è un’esplorazione personale del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto.

In tutto questo lavoro, MGK ribadisce il suo caratteristico sound alternative-pop rock ricco di chitarre cariche di emozione e sonorità cinematografiche con l’aiuto dei suoi collaboratori e amici di lunga data SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love To The Middle Child, Travis Barker e altri. “lost americana” è stato lanciato oggi con il video musicale ufficiale di “outlaw overture” diretto da Sam Cahill e Hunter Simmons.

mgk-cliche-Press-Image_PC_Sam-Cahill
mgk-cliche-Press-Image_PC_Sam-Cahill

Dopo il grande successo degli album “Tickets To My Downfall” e “mainstream sellout”, mgk compone un’ode agli outsider che tracciano il proprio percorso verso la scoperta di sé. “lost americana” rende omaggio all’arte della reinvenzione.

È musica per i momenti di transizione, in cui il passato svanisce e il futuro è ancora tutto da creare.

mgk festeggerà l’uscita del nuovo album nella sua città natale, Cleveland (Ohio),  in occasione dell’annuale MGK Day (il MGK Day ufficiale è il 13 agosto).

I fan potranno assaporare tutto ciò che Cleveland ha da offrire, poiché l’evento, che durerà tutto il weekend, comprenderà musica, cibo, venditori e molto altro.

La celebrazione di quest’anno include un evento di lancio XX-Con, un evento di skateboard con Street League Skateboarding, City Ride con Harley Davidson, Monster Energy Celebrity Basketball Game powered by Webull (gratuito per il pubblico) e l’evento principale MGK Day Art + Community Festival e altro ancora.

lost americana” Official Tracklist:

  1. outlaw overture
  2. cliché
  3. dont wait run fast
  4. goddamn
  5. vampire diaries
  6. miss sunshine
  7. sweet coraline
  8. indigo
  9. starman
  10. tell me whats up
  11. cant stay here
  12. treading water
  13. Orpheus

www.machinegunkelly.com

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

