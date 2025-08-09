Inaugurata ufficialmente la 26esima edizione del Lucania Film Festival all’insegna dell’inclusività.

Pioggia di applausi e grande emozione per la toccante esibizione di Frida Bollani Magoni (per la prima volta in tour al piano elettrico) insieme al musicista Mark Glentworth, e non solo.

Altro momento altrettanto significativo, infatti, è stata la proiezione della pellicola “NO OTHER LAND”, premio Oscar al Miglior documentario 2025, svelata nell’ambito del “Secret program”, curato dalla regista iraniana Hana Makhmalbaf, co-direttrice della kermesse stessa.

Per l’occasione, il film è stato reso accessibile, in anteprima mondiale, a persone cieche e ipovedenti, grazie alla collaborazione con Artis-Project che ha curato l’audiodescrizione, disponibile sull’innovativa app MovieReading.

Commovente anche il videomessaggio di uno dei registi, Basel Adra, trasmesso prima della proiezione: «Guardatelo non solo per sapere, ma anche per unirvi alla nostra lotta, alla nostra resistenza!».

Lucania Film Festival 2025 è organizzato da Associazione Allelammie in collaborazione con CineParco Tilt “sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo”; con il supporto di Comune di Pisticci, GalStart 2020 e il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera, UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Arpa Basilicata.

In partnership con: WeShort, FAI – Basilicata, La Rete del Caffè Sospeso; e con il contributo di Fondazione Carical – Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

Info: www.lucaniafilmfestival.it

