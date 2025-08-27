Gli ultimi appuntamenti di agosto allo Spirit de Milan

Tra note, sorrisi e atmosfere d’estate, lo SPIRIT DE MILAN (Via Bovisasca, 59) ad agosto continua a essere un punto di ritrovo

Ogni serata è pensata per sorprendere, alternando cabaret, folk, swing, beat e blues, con ospiti di grande talento e proposte capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Un viaggio tra generi e tradizioni, dove l’energia degli artisti incontra la voglia di vivere la città anche nelle sere più calde.

Il calendario di fine agosto:

oggi Mercoledì 27, si vola in Irlanda con la musica e le danze dei Talamh: arpa, violino, chitarra e voce per un repertorio che spazia dalle ballate celtiche alle composizioni moderne, preceduto da una lezione di primi passi di danza irlandese a cura di Gens D’Ys.

Giovedì 28 è la volta dei Ciaparatt per la serata Barbera & Champagne: giovani interpreti della canzone popolare milanese rivisitano in chiave personale brani di Gaber, Jannacci, Cochi e Renato, I Gufi, Svampa e molti altri.

Venerdì 29 torna Bandiera Gialla con Mary & The Quants, formazione milanese ispirata alla musica dei favolosi anni Sessanta e protagonista del programma “Sessanta mi dà tanto” sullo Spiritophono. A seguire, il dj set anni ’70-’80-’90 di Alex Biasco farà ballare fino a tardi.

Sabato 30, ultimo sabato di agosto, l’appuntamento è con la Holy Swing Night dei Night Stompers, ensemble milanese guidato da Stefano Bassalti alla tromba, che regalerà una serata tutta da ballare con sonorità swing travolgenti, seguita dal dj set di Big Mama.

La chiusura in grande stile è affidata a domenica 31 con Spirit in Blues e il Leo Ghiringhelli Power Trio. Dopo una lezione gratuita di blues dance con i Blues Ravers, il concerto porterà il pubblico alle radici del rock blues, con brani energici e autentici, arricchiti dall’esperienza e dalla grinta di musicisti di spicco della scena italiana.

Un finale perfetto per salutare agosto con il ritmo nel cuore.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

