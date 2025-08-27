24.8 C
Milano
mercoledì, Agosto 27, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Massimo Recalcati al TAM con lo spettacolo “Fratelli e Sorelle”, il 3 settembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
31
Massimo-Recalcati-Fratelli-e-Sorelle-foto-Annapaola-Martin
Massimo-Recalcati-Fratelli-e-Sorelle-foto-Annapaola-Martin

Massimo Recalcati al TAM con lo spettacolo “Fratelli e Sorelle”, il 3 settembre 2025

Dopo il successo ottenuto con i suoi saggi e le sue lezioni pubbliche, Recalcati decide di esplorare nuovi linguaggi e di portare la sua profonda conoscenza dell’animo umano direttamente sul palcoscenico.

Il sangue non è sufficiente a rendere i legami fraterni generativi. Il gesto fratricida di Caino inaugura non a caso la storia dell’uomo.

La lotta per il proprio prestigio, la gelosia invidiosa, la rivalità narcisista spesso intossicano i legami tra fratelli e sorelle. Perché?

Che cosa rende difficile un legame fraterno o sororale positivamente vitale? Perché l’odio o l’invidia tendono a prevalere sull’amore?

Si può pensare alla fratellanza e alla sorellanza al di là dell’illusione della consanguineità?

www.teatroarcimboldi.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Gli ultimi appuntamenti di agosto allo Spirit de Milan
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy