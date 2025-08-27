Massimo Recalcati al TAM con lo spettacolo “Fratelli e Sorelle”, il 3 settembre 2025
Dopo il successo ottenuto con i suoi saggi e le sue lezioni pubbliche, Recalcati decide di esplorare nuovi linguaggi e di portare la sua profonda conoscenza dell’animo umano direttamente sul palcoscenico.
Il sangue non è sufficiente a rendere i legami fraterni generativi. Il gesto fratricida di Caino inaugura non a caso la storia dell’uomo.
La lotta per il proprio prestigio, la gelosia invidiosa, la rivalità narcisista spesso intossicano i legami tra fratelli e sorelle. Perché?
Che cosa rende difficile un legame fraterno o sororale positivamente vitale? Perché l’odio o l’invidia tendono a prevalere sull’amore?
Si può pensare alla fratellanza e alla sorellanza al di là dell’illusione della consanguineità?
