Discovery+ presenta “Lively vs Baldoni: la resa dei conti?

Il popolare brand di discovery+ ‘vs’, sotto il cui cappello vanno i documentari dedicati a conflitti tra personaggi influenti che hanno attirato e diviso l’opinione pubblica, presenta l’ultimo lavoro “LIVELY vs BALDONI – La resa dei conti”, disponibile in esclusiva per l’Italia sulla piattaforma streaming del gruppo Warner Bros. Discovery a partire da mercoledi 6 agosto, mentre nel Regno Unito sarà rilasciato dal 17 luglio.

Prodotto da Optomen, lo speciale di un’ora racconta una delle più clamorose faide in cui Hollywood è stata coinvolta negli ultimi anni, con un’immersione profonda nella battaglia legale in corso tra Justin Baldoni e Blake Lively, dopo l’uscita del film campione d’incassi Siamo noi a dire basta (It Ends with Us), di cui Baldoni è regista e attore protagonista, mentre Blake è la star protagonista.

Con interviste di amici ed ex colleghi, Lively vs Baldoni fa luce su ciò che è accaduto durante le riprese e su come presunti rancori personali, dispute contrattuali e differenze creative siano degenerate in una battaglia legale seguitissima in tutto il mondo.

La prima metà dell’episodio approfondisce il caso di Justin Baldoni: un regista che difende la sua reputazione dalle accuse di molestie sessuali e denuncia comportamenti scorretti da parte delle forze dell’ordine. La seconda metà porta i telespettatori dalla parte di Blake Lively: un’attrice di serie A, che combatte contro quella che sostiene essere una pericolosa campagna diffamatoria, prendendo anche posizione in favore delle donne nell’industry.

Tra chi ha reso la propria testimonianza in questo documentario, troviamo Markos Bitsakakis, creator digitale e star su Tik Tok che ha affascinato il pubblico con le sue meticolose analisi; la giornalista di spettacolo Kjersti Flaa, autrice di una famigerata intervista a Blake diventata virale dopo l’inizio della disputa; amici ed ex colleghi di entrambi, tra cui il giornalista Taylor Lorenz che ha indagato sul caso.

Lively vs Baldoni: la resa dei conti offre una prospettiva equilibrata sulla battaglia nelle aule di tribunale e sulle conseguenze che una disputa così mediatica potrebbe potenzialmente avere sulle carriere dei protagonisti.

Il ciclo ‘vs’ su discovery+ ha già affrontato in precedenza conflitti di alto profilo tra personaggi pubblici, tra cui il recente Rubiales vs Hermoso ma anche Johnny vs Amber e Taylor Swift vs Scooter Braun.

