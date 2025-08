Dal 3 al 6 agosto a Specchia il workshop “Danzare il mito”

Prosegue all’insegna della multidisciplinarietà la diciannovesima edizione del SEI Festival di CoolClub che, con il claim Cerchi nell’acqua, omaggio al cantautore Paolo Benvegnù, sta accompagnando il pubblico per tutta l’estate.

Da domenica 3 a mercoledì 6 agosto (dalle 18:30 alle 20:30 | info e iscrizioni 3331803375) negli spazi di Palazzo Risolo a Specchia si terrà il workshop Danzare il Mito. Ideato da Maristella Martella con la Compagnia Tarantarte, il percorso – gratuito e aperto a tutte e tutti – esplora le potenzialità espressive del corpo come strumento di relazione con la memoria, il paesaggio e il patrimonio culturale.

Attraverso un approccio che intreccia danza, musica e teatro, il laboratorio invita a reinterpretare simbolicamente le suggestioni provenienti dal mondo antico. Partendo dall’osservazione delle figure danzanti – satiri, menadi e baccanti – raffigurate nella pittura vascolare greca e magnogreca, le persone saranno guidate in un viaggio corporeo tra espressione individuale e immaginario collettivo. La danza, intesa come linguaggio universale e non verbale, diventa veicolo di contenuti simbolici, memorie ancestrali e pratiche rituali. Il corpo si fa specchio del vissuto personale, ma anche custode di tracce condivise, trasformandosi in mezzo di creazione e dialogo con il tempo e lo spazio. L’attività si configura così come un’immersione sensoriale e creativa, capace di trasformare il gesto artistico in un ponte tra passato e presente.



Mercoledì 6 agosto alle 21:00 (ingresso libero), sempre Palazzo Risolo ospiterà poi una performance site-specific, frutto del laboratorio. La storica architettura del palazzo diventerà scenografia viva, in cui danza, musica e teatro si intrecciano per evocare memorie antiche e generare nuove connessioni con lo spazio. Ogni ambiente si trasformerà in luogo narrativo e simbolico, animato da corpi danzanti che reinterpretano miti mediterranei e ritualità arcaiche. Le coreografie si adatteranno organicamente agli spazi, valorizzandone geometrie, luci e stratificazioni del passato. Il corpo danzante si fa ponte tra le epoche, restituendo significato a pietre, affreschi e architetture, e offrendo al pubblico un’occasione unica per vivere l’antico palazzo non solo come custode di memoria, ma come luogo attivo di creazione e relazione. Come in ogni tappa di Danzare il Mito, anche questa performance nasce in dialogo con il contesto: le suggestioni architettoniche e le vibrazioni storiche del palazzo guidano la composizione coreografica e musicale, dando vita a un’opera irripetibile, profondamente radicata nel luogo che la accoglie.

ALTRI APPUNTAMENTI SEI FESTIVAL

Martedì 5 agosto (ore 21:30 | ticket 35 euro – bit.ly/LambriniSEIF) il Castello Volante di Corigliano d’Otranto accoglie il live delle Lambrini Girls: audace, irriverente, travolgente, il duo britannico è tra le proposte più radicali della nuova scena punk internazionale, capace di mescolare satira politica, critica alla mascolinità tossica e attivismo LGBTQ+. In apertura i Neoprimitivi, tra psichedelia e post-punk no wave, e Pallida Cavtat, trio che oscilla tra shoegaze, alternative rock e malinconie digitali da Nintendo 3DS.

Giovedì 7 agosto (ore 21:30 | ingresso libero) sempre a Specchia, torna protagonista la musica con una serata tra psichedelia e sperimentazione. Nell’atrio di Palazzo Risolo arrivano The Winstons, power trio ribelle e senza tempo formato da Roberto Dell’Era, Lino Gitto ed Enrico Gabrielli, in bilico tra Canterbury e Bowie, tra avanguardia e rock. In apertura, il discopunk, elettronico, avanguardistico, provocatorio e visionario di A Morte l’Amore.

Venerdì 8 agosto (ore 21:30 | ingresso 12 euro – bit.ly/BallataSEIFestival) si torna nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto con la Ballata per la Katër I Radës di Factory Compagnia Transadriatica, scritta da Giorgia Salicandro e diretta da Tonio De Nitto, con Sara Bevilacqua e Riccardo Lanzarone con musiche composte ed eseguite dal vivo dal violoncellista Redi Hasa. Un intenso racconto teatrale per parole, corpo e violoncello, che riapre la ferita del tragico naufragio del 1997.



Sabato 9 agosto (ore 21:30 | ingresso 25 euro – bit.ly/OfflagaSEIF) gli Offlaga Disco Pax saranno, sempre al Castello Volante, per celebrare il ventennale di “Socialismo Tascabile (Prove Tecniche di Trasmissione)”, album di debutto che ha segnato un’epoca con la sua miscela di elettronica minimale, post-punk e testi narrati, tra ironia tagliente e memoria storica. L’opening act sarà affidato a Diego Cignitti, in arte Cigno, chitarrista e cantante blues, autore della trilogia “Morte e piano rituale” (2022), “Nada! Nada! Nada!” (2023) e “Buonanotte Berlinguer” (2024).



Grazie alla collaborazione e alla sinergia con il festival OverSound Music Festival, lunedì 11 agosto (biglietti su Ticketone, Vivaticket e Ticketsms) alle Cave del Duca di Lecce atterrerà il cantautore Lucio Corsi, che torna nella lineup del SEI Festival dopo la sorprendente esibizione dell’estate 2020. Giovedì 21 agosto grande attesa a Corigliano d’Otranto per gli statunitensi DIIV, che hanno sicuramente lasciato il segno nello shoegaze di ultima generazione e nella musica “delle chitarre”, affiancati dal duo milanese Pinhdar. Gran finale all’alba di domenica 24 agosto al Faro di Punta Palascìa a Otranto con l’inconfondibile sound dei salentini Inude.

Il SEI Festival è ideato, prodotto e promosso da CoolClub, con la direzione artistica di Cesare Liaci e Veronica Clarizio, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei comuni di Corigliano d’Otranto, Specchia e Melpignano, con il supporto di Vini Garofano, in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private.

