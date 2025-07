Via Padova, domani riqualificazione della carreggiata

Da lunedì 14 luglio saranno effettuati alcuni lavori di riqualificazione della carreggiata di via Padova a Milano, nel tratto compreso tra via Giacosa e via Anacreonte. È una delle ultime fasi dei lavori (che stanno interessando la via da tempo) che completano la riqualificazione di quasi un chilometro di via Padova.

Oltre alla completa riasfaltatura e al tracciamento della segnaletica orizzontale, si miglioreranno gli attraversamenti pedonali e saranno realizzate castellane per rendere la strada più sicura per tutti e in particolare per la mobilità fragile. Le castellane inoltre contribuiscono a rallentare la velocità dei veicoli a motore, rendendo effettiva la limitazione della strada a 30 km/h. In questo modo si permetterà la compresenza in strada, in sicurezza, di biciclette, monopattini, moto, automobili e mezzi per il trasporto merci, diminuendo il rischio di incidenti stradali, anche gravi, soprattutto se coinvolgono pedoni o ciclisti.

“Ci prendiamo cura del territorio e rendiamo più sicure le nostre strade – dichiarano gli assessori Gaia Romani (Quartieri) e Marco Granelli (Opere pubbliche e Cura del territorio) – riqualificando un tratto importante di via Padova e rendendolo più vivibile, più bello, più verde e più a misura delle persone”.

Questi lavori completano la riqualificazione di tutta via Padova, lunga quasi un chilometro, con l’allargamento dei marciapiedi e l’introduzione di aiuole e alberature.

Già aperto, inoltre, il cantiere in corrispondenza delle facciate della sede anagrafica al civico 118 di via Padova, dove – in continuità con i lavori effettuati all’interno della struttura – si interverrà per garantire maggiore decoro esterno e per la sistemazione del cornicione.

Già concluso, invece, l’intervento di fronte all’anagrafe e alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Crisostomo, che ha portato alla creazione di un nuovo spazio di socialità e ritrovo per il quartiere, in corrispondenza dell’intersezione con via Cambini.

L’area, prima occupata dalla sosta di veicoli e taxi, è stata resa pedonale con nuove aiuole verdi che valorizzano le alberature esistenti e fungono da filtro rispetto alla sede stradale. Lo spazio, inoltre, è stato arricchito con grafiche a terra e nuovi arredi, quali un’area giochi in pavimentazione antitrauma per le bambine e i bambini.

È prevista la realizzazione della corsia preferenziale del trasporto pubblico in direzione centro, come già oggi presente nel tratto tra Giacosa e Loreto. In questo modo si favorisce il trasporto pubblico, per renderlo più veloce e affrancato dal traffico veicolare, per promuoverne l’utilizzo e per favorire le persone che, con la scelta di utilizzarlo, contribuiscono a rendere migliore la mobilità della città e la qualità dell’aria, riducendo le emissioni di inquinanti.

Si prevede la chiusura del cantiere entro la prima metà di agosto e per limitare i disagi e le lavorazioni nelle ore calde della giornata gli interventi sono tutti pianificati in notturna.

Le prime quattro notti saranno dedicate alla realizzazione delle castellane agli incroci di via Padova con le vie Conegliano, Fanfulla da Lodi, Mosso e Cambini.

Successivamente si procederà con l’asfaltatura dell’intera tratta, suddividendo però l’intervento in sei fasi, ciascuna con le lavorazioni in un tratto di circa 300 metri di ogni singola corsia, fino al completamento dell’intero progetto.

Si procederà prima con la corsia in direzione periferia, da via Giacosa a via Anacreonte e, una volta completata, la stessa lavorazione sarà effettuata nella corsia opposta, da via Anacreonte verso via Giacosa.

Durante i lavori, il traffico veicolare sarà interrotto in entrambe le direzioni nelle singole tratte da 300 metri di intervento garantendo esclusivamente il transito dei mezzi del trasporto pubblico ATM e l’accesso alle proprietà da parte dei residenti; saranno quindi previste alcune deviazioni alla viabilità.

Le vie perpendicolari saranno temporaneamente rese a fondo cieco per le ore strettamente necessarie all’esecuzione delle attività, ripristinando progressivamente l’attuale assetto viabilistico e soprattutto, sempre per limitare i disagi, a ogni fine turno verrà ripristinato il transito veicolare ordinario dell’asse di via Padova e delle vie perpendicolari.

