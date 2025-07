Ulissefest2025: museo Omero promuove accessibilità turismo

Il Museo Tattile Statale Omero partecipa all’UlisseFest 2025, il festival del viaggio firmato Lonely Planet, che torna ad animare Ancona dal 4 al 6 luglio. In questi tre giorni intensi di cultura e spettacolo, che trasformeranno la città in un palcoscenico diffuso, il Museo Omero sarà un attore centrale nel dibattito, con l’obiettivo di promuovere i valori fondamentali dell’accessibilità e dell’inclusione nel mondo del turismo.

Il cuore della partecipazione del museo sarà la tavola rotonda intitolata “Un viaggio per tutti: accessibilità, innovazione e inclusione nel turismo del futuro”, che si terrà venerdì 4 luglio, dalle ore 15:00 alle 17:00, presso la Sala Polveri della Mole Vanvitelliana. Sarà un’occasione cruciale per accendere i riflettori su un turismo che sia davvero sostenibile e inclusivo, capace di abbattere ogni barriera, sia essa fisica, sensoriale o culturale.

L’incontro prenderà il via con le parole di Daniele Berardinelli, Assessore al Turismo del Comune di Ancona, che condividerà l’impegno della città verso l’accessibilità, e di Paul Yanover, CEO di Lonely Planet, che offrirà una prospettiva internazionale sull’importanza dell’inclusività nel futuro del viaggio.

Il Presidente del Museo Omero, Aldo Grassini, porterà il prezioso contributo dell’istituzione, evidenziando il ruolo essenziale dei musei nel rendere l’arte e la cultura accessibili a tutti. Sarà un onore confrontarsi con un parterre di relatori d’eccezione, tra cui spiccano Roberta Garibaldi, Presidente dell’Associazione Italiana del Turismo Enogastronomico, Cristina Nadotti, giornalista e autrice, Antonio Laveneziana di Airbnb, Mirko Lalli di The Data Appeal Company, Giovanni Ferrero di Turismabile, e Andrea Lanfri, atleta del team Ferrino. Insieme, esploreranno nuove rotte per un’accoglienza turistica più equa e intelligente, presentando esempi virtuosi di accessibilità culturale, come i progetti innovativi portati avanti dal Museo Omero e quelli della prestigiosa Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.

Oltre ai dibattiti, in occasione dell’UlisseFest, il Museo Omero invita il pubblico a vivere un’esperienza unica con le sue visite tattili gratuite, un modo speciale per esplorare l’arte attraverso il senso del tatto. Le visite si terranno sabato 5 luglio alle ore 17:00 e domenica 6 luglio alle ore 11:00 e alle ore 17:00, e sono disponibili su prenotazione obbligatoria. Il museo si aspetta che molti partecipanti scoprano come l’accessibilità possa arricchire profondamente l’esperienza di viaggio e la fruizione culturale per ogni individuo. Per informazioni e prenotazioni, si invita a visitare la pagina dedicata all’evento su Eventbrite.

Il Museo Tattile Statale Omero è uno dei pochi al mondo che permette a chiunque di esplorare l’arte attraverso il tatto, offrendo un’esperienza museale davvero inclusiva e multisensoriale. L’UlisseFest, il festival del viaggio di Lonely Planet, è l’evento ideale per celebrare l’esplorazione, la cultura e le nuove tendenze del turismo.

