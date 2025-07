Notturni in Villa 2025, musica a Villa Simonetta

Villa Simonetta, sede storica della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, fino al 4 luglio diviene, come ogni anno, la sede dei Notturni in Villa: cinque intense e ricche serate musicali, che ben rappresentano la vocazione civica della città di Milano e che accompagnano l’estate del pubblico milanese.

L’edizione di quest’anno, del tutto speciale, si inserisce nel festival diffuso Le Civiche Fest ARTI LINGUAGGI LIVE che, dal 25 giugno all’11 luglio raccoglie per la prima volta in un unico cartellone spettacoli, installazioni, concerti e incontri realizzati dalle quattro Scuole Civiche di Fondazione Milano, istituzione che quest’anno celebra il 25° anniversario.

Anche per l’edizione 2025 ogni giornata dei Notturni è scandita da tre momenti. Alle 18.00, su prenotazione, è offerta al pubblico l’occasione di immergersi nell’esperienza totalizzante di UanTuUan (One to One), momento di ascolto inedito ad personam: un approccio originale ed esclusivo alla musica e al contesto che la circonda all’interno della deliziosa Cappella gentilizia di Villa Simonetta, affrescata da Bernardo Zenale. Un singolo ascoltatore per volta potrà godere per circa 15 minuti delle musiche suonate dagli studenti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado che si alterneranno, uno alla volta, muovendosi tra strumenti e generi differenti.

Il portico della villa, alle ore 19.30, sarà animato dal concerto all’ora dell’aperitivo, lo Spazio Anteprima, che precede quello delle 21.00 all’interno del cortile sul retro della villa e che a esso è legato dal punto di vista tematico. Ogni serata è infatti espressione di uno specifico genere o Istituto musicale della Civica.

I Notturni creano così una linea ideale di collegamento tra gli Istituti che compongono la realtà vivace e in perenne evoluzione della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, scegliendo l’idea di raccordo, condivisione, dialogo tra i diversi generi musicali, pur rappresentati nella loro eccezionale e spiccata individualità.

La straordinaria e originale esperienza proposta da UanTuUan (One to One) e i dieci concerti (ore 19.30 e 21.00) rinnovano il rapporto consolidato con un territorio che ogni anno accoglie con generosità e passione una rassegna che, sempre più, offre percorsi stimolanti ed eterogenei, per tutti i gusti, che si trasforma nel palcoscenico privilegiato di numerosi solisti e gruppi di studenti italiani e stranieri, valorizza incroci di linguaggi, sperimenta e contamina, spazia tra stili e generi differenti: musica antica, classica, contemporanea, jazz, pop, crossover, canto, con interessanti incursioni nel mondo del cinema e dell’animazione.

Durante la rassegna sarà inoltre disponibile in giardino un food truck, attrezzato per la preparazione di cibi destinati al pubblico dei Notturni in Villa.

Per vivere l’esperienza immersiva di UanTuUan, secondo fasce di 15 minuti, è necessario prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo e.pace@fondazionemilano.eu (Emanuela Pace).

Per l’assegnazione, fino a esaurimento posti, si seguirà un criterio cronologico.

Le prossime serata, 3 e 4 luglio

3 luglio 2025

ore 18.00 e ore 18.15 Francesco De Pirro, violoncello

J.S. Bach, Suite n. 2 in re minore per violoncello (Preludio, Sarabanda, Giga)

ore 18.30 e ore 18.45 Margherita Ferré, flauto

Varèse, Density P. Telemann, Fantasia n.3 per flauto solo, TWV 40:4

ore 19.00 e ore 19.15 Antonio Naro, clarinetto

Stravinsky, Tre pezzi per clarinetto solo Sutermeister, Capriccio per clarinetto solo

4 luglio 2025

ore 18.00 e ore 18.15 Nicolò Benzoni, flauto

Honneger, Danse de La Chevre Briccialdi, Studio n. 21

ore 18.30 e ore 18.45 Francesco Dordoni, violino

Kreisler, Recitativo e Scherzo-Caprice op. 6 Paganini, Capriccio n. 23 Locatelli, Capriccio n. 4

ore 19.00 e ore 19.15 Alice Tardino, chitarra

J.S. Bach, Preludio, Sarabanda, Giga suite BWV 997

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia