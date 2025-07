“Top Gun” al cinema in 4K a quarant’anni dall’uscita: 6, 7, 8 ottobre

Dopo lo strepitoso successo al botteghino di Top Gun: Maverick e a quasi quarant’anni dal suo debutto nelle sale nel 1986, TOP GUN, il film cult che ha segnato un’intera generazione, torna a far vibrare le sale cinematografiche italiane in un’imperdibile versione rimasterizzata in 4K in arrivo sul grande schermo solo il 6, 7 e 8 ottobre (elenco delle sale presto disponibile su nexostudios.it e prevendite aperte a partire dal giorno 11 settembre).

Top Gun è solo il primo dei film pronti a riconquistare il grande schermo: con lui si inaugura NEXO STUDIOS BACK TO CULT, il nuovo ciclo dedicato ai film cult che tornano al cinema. Tra ottobre a dicembre, ci aspettano anniversari indimenticabili.

Un viaggio tra grandi miti cinematografici, là dove tutto è cominciato: in sala.

Con la sua miscela esplosiva di adrenalina, musica iconica e romanticismo, TOP GUN rappresenta molto più di un film: è uno stile di vita e un volo dentro l’epopea degli anni ’80.

Uscito nel 1986, diretto da Tony Scott e interpretato da un magnetico Tom Cruise nei panni del leggendario pilota Pete “Maverick” Mitchell, il film è pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori e a far nuovamente emozionare chi ha già sognato di salire a bordo di un F-14 Tomcat.

Il ritorno in sala di TOP GUN sarà l’occasione per rivivere tutta la potenza visiva e sonora del film: dalle vertiginose sequenze aeree alla colonna sonora intramontabile, con brani come Take My Breath Away e Danger Zone che ancora oggi infiammano l’immaginario collettivo.

