Soccorsa una donna sul Duomo di Milano. Malessere per caldo

Una turista cinese originaria di Shanghai di 66 anni è stata soccorsa intorno alle 11.45 dal personale SAF del Comando di Milano, mentre si trovava sulla Terrazza principale del Duomo in compagnia del figlio e del nipote.

La donna, complice il forte caldo che in questi giorni si sta abbattendo anche a Milano, ha perso improvvisamente i sensi causa anche un evidente stato di disidratazione.

Soccorsa anche dai sanitari del 118 la turista asiatica è stata imbarellata con la toboga in dotazione al SAF e trasportata per le cure del caso al Policlinico di Milano in codice giallo.

