SITEROOM ospita il giovane critico d’arte e curatore Luca Cantore D’Amore per un incontro sulla sinestesia della cultura e la comunicazione dell’arte. “Inedita Bellezza: storie di storia dell’arte, dalla parola all’immagine” è il titolo dell’evento in programma martedì 1 luglio 2025 alle ore 19:00 nel nuovo spazio al centro di Milano (in via Washington, 106), ideato da Maria Grazia Vernuccio, che apre le porte a mostre, talk, conferenze ed eventi delineando una propria forte identità verso la cultura.

Partendo dalle tematiche inerenti il romanzo pubblicato da Luca Cantore D’Amore “L’estetica del decanter”, il critico d’arte approfondirà aspetti della contemporaneità e della cultura attraverso il racconto e la visione di alcuni tra i più importanti dipinti della storia dell’arte in intreccio con le parole del suo libro. Definito nel 2024 da “Forbes” “divulgatore di Bellezza”, secondo l’autore, è proprio attraverso le parole e il racconto appassionato dell’immagine e dell’estetica che diviene possibile la condivisione della conoscenza attraverso la storia dell’arte.

Non mancheranno, inoltre, analisi e riflessioni inedite sullo stato attuale dell’arte, della creatività e delle mostre in Italia, intrecciate in modo imprescindibile con aspetti legati al management e all’economia, dal punto di vista professionale della figura del curatore indipendente oggi.

“L’estetica del Decanter” narra una storia che si alterna tra ricordi malinconici, riflessioni esistenziali, ricordi e sogni di una vita che contempla un’ipotesi di futuro e di presente onirici e allo stesso tempo concreti.

Queste pagine rappresentano un viaggio nel lato astratto della biografia del protagonista, grazie ad un susseguirsi di avventure reali che sono, allo stesso tempo, capaci anche di toccare la dimensione dell’immaginazione e salire nel mondo delle idee esplorando, così, i fondali dell’esistenza in un susseguirsi di emozioni, sentimenti, sensazioni sfuggenti – eppur potenti – che solo l’arte può consentire.

Philippe Daverio, amico fraterno di Cantore D’Amore, aveva immaginato il romanzo arricchito da immagini più importanti immagini della storia dell’arte, progetto poi non perseguito per motivi editoriali. Nelle sue presentazioni, però, ha sempre usato immagini inedite per dare corpo a un racconto che unisce arte e poesia, celebrando con profondità e allo stesso tempo con leggerezza, l’imperfezione umana.

SITEROOM – VIA GIORGIO WASHINGTON 106, MILANO

DATA 01.07.2025

ORARIO 19.00

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti

