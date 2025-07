Amelpignano, torna a luglio la rassegna musicale Salentina

Torna l’esclusiva rassegna salentina Amelpignano con nuovi appuntamenti live da luglio ad agosto nella grande piazza Antonio Avantaggiato di Melpignano, in provincia di Lecce

Tanti concerti ed eventi che spaziano tra diversi generi e discipline artistiche

Calendario

Cgs 50 La Festa – 25/26 luglio, ingresso gratuito

Roberto Vecchioni, “Tra il silenzio e il tuono tour” – 27 luglio

Nicoletta Manni e Timofej Andrijshenko, “La gioia di danzare” – 01 agosto

La Buona Novella di Fabrizio De Andrè – 02 agosto

Paolo Ruffini, “Il Babysitter. Quando diventerai piccolo capirai” – 03 agosto

Francesco Cicchella, “Tante belle cose” – 07 agosto

Gianluca Gotto, “Le tre vie del ben-essere” – 08 agosto

Folkeat Fest con Riserva Moac e Folkabbestia – 09/10 agosto – Ingresso gratuito

La rassegna presenta un ricco calendario di eventi capace di spaziare tra diversi generi e discipline artistiche con protagonisti nazionali e internazionali, del mondo della musica, del teatro, del cinema, della letteratura, dell’arte e della cultura che si uniscono perfettamente con la tradizione culturale del Salento.

Ogni evento sarà occasione per unire socialità, musica, cultura e cibo in una festa di colori e profumi. Infatti, durante la rassegna, verranno accuratamente selezionate proposte di food & beverage di qualità, tutto made in Salento, per garantire al pubblico un’offerta ampia e variegata. Anche in questa nuova edizione, ci sarà la birra ufficiale di AMelpignano, la prima birra salentina 100% artigianale di puro malto d’orzo prodotta e confezionata dal rinomato birrificio salentino B94.

Il progetto promuove la cultura degli stili di vita sostenibili con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente. Per tutti gli eventi verrà usata plastica biodegradabile, al fine di sensibilizzare il pubblico a ridurre l’uso di prodotti in plastica monouso in modo da rispettare l’ambiente, riducendo gli sprechi.

AMelpignano

Piazza Antonio Avantaggiato, Melpignano (LE)

