“Rilievi in Danza”: 26 al 30 luglio 2025, a Cerveteri

Dal 26 al 30 luglio 2025 torna a Cerveteri “Rilievi in Danza”, appuntamento ormai consolidato nel panorama laziale della danza contemporanea italiana.

Giunto alla sua quinta edizione, il Festival è organizzato da Mandala Dance Company con la direzione artistica di Paola Sorressa e si svolgerà nei suggestivi spazi del Parco della Legnara e di Piazza Santa Maria, trasformati per cinque serate in palcoscenici sotto le stelle.

Cinque serate che alternano spettacoli e performance site-specific, con il coinvolgimento di compagnie di rilievo nazionale, giovani autori e autrici emergenti.

Sabato 26 luglio il Festival prende il via con Dalet di Giorgia Giannini e Andrea Tenerini, produzione del Centro di Produzione Nazionale della Danza ResExtensa / Porta d’Oriente, con la direzione artistica di Elisa Barucchieri.

Domenica 27 luglio si apre con L’Ultimo Uomo, una creazione di Patrizia Cavola e Ivan Truol della compagnia Atacama. Ispirata al pensiero di Byung-Chul Han, l’opera affronta con profondità il tema del burnout e della società della prestazione, incarnando attraverso il corpo il tormento del soggetto contemporaneo.

Lunedì 28 luglio, è la volta di Con-fusione di Irma Cardano per ARB Dance Company. Uno sguardo intimo sulla fragilità del sé e sulla complessità dell’amore, tra desiderio e disillusione. Un viaggio emozionale che interroga la nostra capacità di connetterci e lasciarci andare.

Martedì 29 luglio, una serata densa di narrazioni forti e profondamente attuali: si inizia alle ore 19:30 in Piazza Santa Maria con la versione site-specific Walking in the wild side di Emma Cianchi per ArtgarageDanceCo, una performance immersiva e non convenzionale che trasforma lo spazio scenico in un ecosistema relazionale.

Mercoledì 30 luglio, gran finale con Mandala Dance Company che proporrà Trittico Power, trilogia di spettacoli, diretti da Paola Sorressa. Tre coreografie firmate da Paola Sorressa che raccontano la complessità dell’essere umano.

Tre opere di raffinata poesia, unite da una danza profonda, intensa e umanissima.

Per info e prenotazioni scrivere a: festivalrilievindanza@gmail.com

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia