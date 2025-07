“Minieroi della foresta”: quattro cuccioli del bosco e i loro mini-mega poteri

Universal Music Italia, la società discografica leader in Italia e Movimenti Production, il principale produttore e studio di animazione indipendente in Italia, presentano oggi il progetto nato dalla loro collaborazione.

Da oggi, sulle principali piattaforme di streaming musicale sarà infatti possibile ascoltare i primi brani originali realizzati in collaborazione con Rain Frog e ispirati alla serie d’animazione prescolare “Minieroi della foresta” in onda su Rai Yoyo e RaiPlay.

Accompagnati dalle immagini degli amati protagonisti della serie, i primi 3 brani e la sigla anticipano il progetto composto da 13 canzoni originali, che saranno disponibili nei prossimi mesi sugli account ufficiali di “Minieroi della foresta” su Amazon Music, Apple Music, Spotify e YouTube.

La serie d’animazione, prodotta dalle società italiane Movimenti Production e Mobo, e coprodotta da Zodiak Kids & Family France, con la partecipazione di Rai Kids e France télévisions, è distribuita in oltre 15 Paesi da Banijay Kids & Family Distribution.

“Siamo entusiasti di collaborare con Movimenti a un progetto come Minieroi della foresta, una serie che unisce intrattenimento di qualità a valori formativi come l’amicizia, il credere in sé stessi e il rispetto per la natura. Crediamo fortemente nel potere educativo della musica, soprattutto per le nuove generazioni, e questa partnership ci permette di contribuire con contenuti audio/video coinvolgenti e stimolanti pensati appositamente per i più piccoli”, ha dichiarato Eleonora Bianchi, Digital Services & Consumption Director.

“Attraverso questi brani, vogliamo accompagnare i bambini in un viaggio ricco di emozioni e insegnamenti, promuovendo allo stesso tempo creatività e ascolto attivo. Collaborare con progetti come Minieroi della foresta è in linea con il nostro impegno a valorizzare la musica come linguaggio universale che unisce, ispira e forma”.

La serie “Minieroi della foresta” racconta le avventure pomeridiane di quattro cuccioli del bosco, che usano i loro mini-mega poteri per giocare e divertirsi insieme.

Ci sono l’abbraccione e il salto coniglio di Emilio; le zampe orse e il balzo e rimbalzo di Gastone, che porta buonumore e allegria; il nasino volpino e il super orecchio di Giada, che percepisce anche il più piccolo suono; e il guizzo d’ali e l’occhio di civetta di Giulietta che, volando, controlla tutto dall’alto. Non importa se Emilio in realtà è un po’ fifone, Gastone è un pasticcione, Giada traduce tutto a modo suo e Giulietta non ha proprio ogni cosa sotto controllo… non appena si travestono, tutto diventa eroico. Perché essere Minieroi è, prima di tutto, un gioco speciale!

In attesa dei nuovi video musicali, tutti i piccoli fan dei “Minieroi della foresta” potranno ascoltare e divertirsi a cantare i brani disponibili a partire da oggi al link: https://minieroi.lnk.to/Minieroi

