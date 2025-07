Il 4 ottobre, in occasione del MEI: “Dallo streaming al pubblico”, il talk con Nicolò Picchioni

Dal 3 al 5 ottobre a Faenza (RA) si terrà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini del centro storico di Faenza per festeggiare i 30 anni del MEI. Durante la manifestazione verranno assegnate le tradizionali Targhe del MEI dedicate come ogni anno al Miglior Artista Indipendente e al Miglior Artista Emergente dell’Anno.

Il 4 ottobre alle ore 15.00 si terrà un imperdibile incontro moderato da Giordano Sangiorgi, patron del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, con Nicolò Picchioni di THE ORCHARD, tra i principali player globali nella distribuzione digitale musicale.

L’appuntamento “Dallo streaming al pubblico: Dati, Strategie e Connessioni per Crescere” sarà un’occasione unica per esplorare strategie, strumenti e dati essenziali per la crescita degli artisti nell’era dello streaming.

Dalla gestione delle release alla lettura degli analytics, fino al ruolo centrale della fanbase, verranno affrontati i temi chiave per orientarsi e distinguersi nel mercato musicale contemporaneo. Un focus speciale sarà dedicato alla visibilità sulle piattaforme e all’importanza di costruire un team solido anche in contesti indipendenti.

Aperte le iscrizioni gratuite alla nuova MEI Music Academy, il corso di formazione promosso dall’Associazione Stage nell’ambito del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, rivolto a giovani artisti, produttori, promoter e operatori musicali.

Il corso si terrà il 4 e 5 ottobre 2025 a Faenza, durante l’edizione speciale per i 30 anni del MEI.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a mei@materialimusicali.it e mettendo in copia a info@esibirsi.it con oggetto MEI MUSIC ACADEMY, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo completo, numero di cellulare, ruolo (es. artista, produttore…) e una breve descrizione del proprio percorso.

Durante i 3 giorni del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti ci sarà la possibilità di incontrare diversi autori e artisti per i firmacopie.

I primi nomi annunciati (in ordine alfabetico): Edoardo De Angelis, Tony Esposito, Eugenio Finardi Aldo Pedron ed Ezio Guaitamacchi, Federico Pieri, Fede Torre e tanti altri ancora da annunciare. I firmacopie si svolgeranno presso il Salone delle Bandiere del Palazzo del Comune di Faenza in Piazza del Popolo. L’accesso agli eventi sarà libero.

www.meiweb.it

www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti/

www.twitter.com/MEI_Meeting

www.instagram.com/mei_meeting/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia