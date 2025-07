“Lovin’ You”: il nuovo album di Richard Ashcroft, in uscita ad ottobre

Mentre si prepara a intraprendere il più grande tour dell’anno negli stadi come special guest degli Oasis, Richard Ashcroft annuncia l’uscita del suo nuovo album “Lovin’ You“, prevista per il 3 ottobre 2025 e distribuito da Virgin Music Group.

Si tratta del suo settimo album solista, il primo con brani inediti dal 2018 – anno di uscita di “Natural Rebel” – che segue la raccolta acustica del 2021 “Acoustic Hymns, Vol. 1”.

L’album si apre con il primo singolo “Lover” – uscito lo scorso maggio – e rielabora il classico “Love And Affection” di Joan Armatrading, che ha elogiato l’arrangiamento di Ashcroft dicendo : “I love how he’s used my song and I love his song.”.

L’album esplora le diverse sfaccettature del suo stile: dalle classiche ballate acustiche intrise di archi, all’indie rock, passando per accenni di americana, soul e beat elettronici.

I temi sono intimi e personali, dominati dall’amore, dal romanticismo e da messaggi importanti e di sostegno rivolti a chi sta affrontando le difficoltà della vita.

Le canzoni di “Lovin’ You” sono state scritte dallo stesso Richard che ha anche co-prodotto l’album insieme a Chris Potter ed Emre Ramazanoglu. Il brano “I’m A Rebel” è stato invece co-scritto e prodotto insieme a Mirwais, celebre per il suo lavoro con Madonna.

“Lovin’ You” è già disponibile in pre-ordine QUI.

Il disco sarà pubblicato in vinile nero standard, CD e formato digitale, mentre una versione blu sarà disponibile presso selezionati negozi indipendenti.

