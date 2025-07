Alberto Urso è online il video del nuovo singolo “Reale”

E’ online il video di “REALE”, il nuovo singolo di Alberto Urso uscito per Supernova Group venerdì 27 giugno.

Il video ha come protagonista Alberto Urso che, seduto su un autobus, attraversa le strade di Messina. Le scene della città – scorci di mare, vicoli, piazze – si alternano a primi piani di volti che, uno dopo l’altro, fissano intensamente la telecamera, come se cercassero un contatto diretto con chi guarda.

In mezzo a queste immagini compaiono scene simboliche in cui l’artista è seduto su un trono imponente, collocato in un vicolo vuoto: una rappresentazione visiva del successo e della fama, ma anche della solitudine che ne deriva. Nel finale del video, appaiono scene di persone sorridenti e felici, apparentemente perfette, ma che si rivelano essere generate dall’intelligenza artificiale, a sottolineare ulteriormente il contrasto tra ciò che è autentico e ciò che è solo finzione.

“REALE” è un brano intenso che riflette sul caos e la superficialità del mondo moderno, dove apparenze, social media, intelligenza artificiale e velocità sembrano dominare ogni cosa. Il pezzo mette a nudo il bisogno profondo di avere accanto persone vere, “reali”, parlando d’amore, connessione e verità e lanciando un messaggio chiaro: in mezzo a un mondo pieno di maschere e rumore, l’unica cosa che conta davvero è l’autenticità.

LINK UFFICIALI

Spotify – Instagram – Youtube