Luciano Ligabue: “La notte di certe notti”, due giorni di festa a Campovolo

E’ iniziata la festa de “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”, l’atteso imperdibile evento live di LUCIANO LIGABUE che riaccenderà le luci di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia), in cui l’artista celebrerà insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera!

Saranno tantissime le attività svolte lungo la Ligastreet divisa in aree tematiche: dalla LIGA GAMES (tra flipper e calcio balilla), all’AREA GIOSTRE (con toro meccanico e molto altro) e l’area INSIDETHEBOX – BUON COMPLEANNO ELVIS 1995-2025 (un vero e proprio ligacorner con mostra fotografica e memorabilia), passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva, dallo spazio TRIBUTE STAGE che verrà messo a disposizione per momenti di musica live, tribute band, talk powered by BarMario, fino ad arrivare a un’area kids.

Sul Tribute Stage si esibiranno le più importanti Tribute Band di Ligabue

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a La Collina (www.cooplacollina.it), realtà locale da sempre impegnata nel sociale.

