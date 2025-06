Travis: 5 luglio unica data italiana, al “Magnolia Summer”

Un atteso ritorno in Italia per una delle band più note e acclamate della scena inglese, autrice di veri inni generazionali, vere e proprie pietre miliari del poprock di marca britannica, che sono riusciti a far breccia nei cuori del pubblico da entrambi i lati dell’oceano e diventare delle hit anche in USA e in Italia.

Da quasi trent’anni i Travis, composti da Fran Healey (voce, piano, chitarra, banjo), Dougie Payne (basso, backing vocal), Andy Dunlop (chitarra, banjo, tastiere, backing vocal), Neil Primrose (batteria) sono ancora sulla cresta dell’onda, con un ultimo album “L.A. Times” capace di entrare al secondo posto delle classifiche inglesi e di rinverdire i fasti di una band che ha sempre cavalcato l’onda del successo.

Prevendite attive su DICE a questo link: https://link.dice.fm/xe4023e5d493

