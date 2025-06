GREEN VALLEY POP FEST svela tutti gli artisti che saliranno sul palco della prossima edizione, che si terrà domenica 27 luglio a Trapani. A guidare la line up saranno Elodie, Lazza e Shiva.

Alle loro esibizioni si aggiungeranno quelle di Fabio Rovazzi, Antonia, Le-One, Enula, Carmen, Agèlo, FT Kings, Shaka Munì, simonterizzo e Dodo-J.

Con questo annuncio GREEN VALLEY POP FEST prepara il proprio pubblico a un’edizione senza precedenti, ricca di novità e impreziosita dalla line up più esplosiva di sempre, la cui punta di diamante è costituita da tre headliners d’eccezione.

Reduce dal successo delle due date evento del suo “Elodie The Stadium Show” e dall’annuncio del tour “Elodie Show 2025”, entrambe prodotti da Vivo Concerti, Elodie sarà tra i protagonisti del GREEN VALLEY POP FEST, dove calcherà il palco con il suo carisma e la potente presenza scenica. L’artista canterà, oltre al nuovo singolo con Sfera Ebbasta “Yakuza”, alcuni tra i suoi più grandi successi, inclusi dei brani di cui si compone il suo ultimo album “Mi ami mi odi”, che ha già superato 183 milioni di stream e ha confermato la sua evoluzione musicale verso un pop narrativo più maturo e personale. Un appuntamento imperdibile – quello a Trapani – che anticiperà “Elodie Show 2025”, il tour nei palazzetti che la porterà in autunno a esibirsi in alcune delle principali città italiane, con due date già sold out, tra cui Messina.

Al GREEN VALLEY POP FEST farà tappa anche Lazza, artista dei record con 1 Disco di Diamante, 105 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro all’attivo. Un appuntamento a cielo aperto il cui annuncio arriva a pochi giorni dal suo debutto allo Stadio San Siro il 9 luglio e dalla partenza del “LOCURA SUMMER TOUR 2025”, che lo vedrà protagonista delle principali rassegne musicali della stagione estiva. Il rapper porterà sul palco del Festival le hit con cui ha conquistato le vette della discografia italiana, incluse quelle che compongono il suo ultimo album, già Quadruplo Disco di Platino, “LOCURA” (Island Records), che Lazza ha recentemente riscritto due volte con la nuova versione “LOCURA JAM + OPERA”.

Terzo headliner sarà Shiva, reduce dal successo del suo tour nei palazzetti e del suo ultimo album “MILANO ANGELS” (Milano Ovest/Columbia Records/Sony Music), certificato Disco di Platino, che nella sua prima settimana di uscita si è subito posizionato nella Top 50 italiana di Spotify e Apple con tutti i 18 brani. Al Festival porterà il suo carisma e le skill che gli hanno permesso di dar vita a una discografia costituita da canzoni che spaziano tra banger trap, episodi riflessivi, romantici e brani aperti ammiccanti al pop.

L’evento si terrà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, che domenica 27 luglio si trasformerà nella Green Arena, pronta per ospitare la carovana di musica e allegria del GREEN VALLEY POP FEST, che comprenderà un palco principale per le esibizioni degli artisti, un’area food, un’area beverage realizzata in collaborazione con Red Bull e Aperol, quattro aree per il pubblico: il Parterre per tutti, il Pit gold per chi vorrà stare molto più vicino al palco, il TicketSms vip stage per godersi lo spettacolo da una posizione rialzata ed esclusiva e il Backstage Privé per vedere da vicino gli artisti.

Confermato il Green Contest per consentire ai giovani artisti emergenti di proporsi sui social media ed esibirsi sul palco del GREEN VALLEY POP FEST.

Radio 105 è radio ufficiale di GREEN VALLEY POP FEST. A presentare la serata saranno Daniele Battaglia e Camilla Ghini.

L’evento lo scorso anno si è rivelato un potente motore per le realtà locali, contribuendo all’indotto e alla ricaduta sul territorio, dando ulteriore linfa al turismo sul territorio di Trapani.

Evento organizzato da RECORD, FUTURIS, INFINITY MANAGEMENT, WORLD MUSIC, ZERO091

Con il patrocinio di REGIONE SICILIANA, COMUNE DI TRAPANI

Biglietti disponibili su: https://www.ticketsms.it/event/Green-Valley-Pop-Fest-2025-Green-Arena-Trapani-27-07-2025

Infoline 0925.575068

