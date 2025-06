Rho, sopralluoghi centro sportivo di via De Gasperi e nido

Il sindaco di Rho Andrea Orlandi con il vicesindaco Maria Rita Vergani e gli assessori e tecnici competenti ha effettuato nei giorni scorsi un nuovo sopralluogo in alcuni dei cantieri aperti sul territorio, per fare il punto della situazione. Ecco le novità emerse.

Centro sportivo di viale De Gasperi

Qui erano presenti l’assessore ai Lavori pubblici edifici Emiliana Brognoli, la dirigente Annapaola Menotti, l’ingegnere Daniele Forcillo e l’assessora allo Sport Alessandra Borghetti.

Il campo da gioco è stato, già da un po’ di tempo, trasformato in sintetico e viene già utilizzato. E’ dotato di impianto di irrigazione e di luci a led a basso consumo. La copertura della tribuna con la posa di un impianto fotovoltaico è stata ultimata, fatti salvi alcuni dettagli. Lo stesso dicasi anche per gli spogliatoi e servizi igienici sottostanti la tribuna da 104 posti.

Accanto all’ingresso dell’area, sulla destra, è in corso di realizzazione e procede a buon ritmo la creazione di tre campi multifunzionali coperti che potranno essere utilizzati sia per il padel, che per gli allenamenti di ginnastica ritmica, con annesso un nuovo edificio destinato a servizi, spogliatoi e bar/ufficio per i suddetti campi.

Nido di via San Martino

Qui erano presenti l’assessore ai Lavori pubblici edifici Emiliana Brognoli, la dirigente Annapaola Menotti, l’ingegnere Daniele Forcillo e l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi.

In via San Martino, dove è in corso la realizzazione di un asilo nido da 60 posti, la bonifica del terreno si è chiusa con tutte le certificazioni necessarie e i pareri favorevoli degli enti competenti. Solo un piccolo fazzoletto di terra, di 3 metri per 5, rimane da bonificare: il progetto è stato in piccola parte modificato per aggirare quest’area, al fine di consentire l’avvio dei lavori di costruzione; il completamento della bonifica avverrà in una fase successiva (comunque prima dell’apertura del nido).

L’impresa sta eseguendo le lavorazioni salvaguardando questa porzione di terreno recintata. Ha proceduto con i riempimenti e la stesura del magrone di sottofondo, piano su cui lavorare per la realizzazione delle fondazioni prima di procedere con le elevazioni. Intanto si procede con la posa di una guaina con funzione sia impermeabilizzante sia antiradon, che verrà stesa al di sotto delle aree che saranno interessate dalla costruzioni di ambienti chiusi. Verrà realizzato un vespaio areato in casseri a perdere in polietilene, opportunamente ventilato.

Ora si lavora un metro e 15 centimetri sotto quello che sarà il livello zero della pavimentazione dell’asilo. Tale spazio sarà occupato dalle travi di fondazione, dal vespaio, dai massetti, dall’isolante e dalla pavimentazione. Il nido sorgerà su un unico livello, obiettivo è terminare e collaudare tutto entro il giugno 2026. L’impresa sta aggiornando il cronoprogramma, al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, che sono stati prorogati per la bonifica del terreno. Intorno alla nuova struttura sorgerà una recinzione con griglia a maglia stretta e verrà ricostruito il muro di contenimento in cemento armato verso il terreno agricolo.

