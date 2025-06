Arena Milano Est: “Ohana Disney Live Show”

OHANA è un’esperienza artistica completa.

I brani Disney, suonati e cantati interamente dal vivo, accompagnano ed esaltano una narrazione recitata che guida lo spettatore in un percorso emozionale studiato appositamente per far sognare, rivivere ricordi, ridere, piangere, riflettere e tutto ciò che il mondo Disney è in grado di evocare in persone di ogni età.

Questo viaggio si avvale anche di una forte componente visiva che prevede cambi di abiti di scena, proiezioni e luci tutti orchestrati per offrire un vero e proprio show di qualità.

La formazione elettrica completa si compone di 7 artisti: pianista, batterista, bassista, chitarrista e 3 cantanti.

28 giugno ore 21.30

OHANA DISNEY LIVE SHOW

Per informazioni e acquisto biglietti:

ARENA MILANO EST

presso TEATRO CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

https://www.arenamilanoest.it

